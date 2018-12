Stasera in tv 25 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Biancaneve, Miracolo nella 34esima strada, Una notte al museo, Il segreto

Cosa c’è stasera in tv 25 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di martedì 25 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 25 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Biancaneve e i Sette Nani

22:59 – TG1 60 Secondi

23:00 – Il Volo, voci di Natale Libano 2018

00:05 – Dietro la magia – Biancaneve e i Sette Nani

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Unici Non Stop. La stagione dei talenti

23:45 – Troppo forte

01:35 – Appuntamento al cinema

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob Dalle sbarre alle stelle

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Una notte al museo

23:15 – TG3

23:22 – Meteo 3

23:30 – Human Flow Assoluta

Stasera su Rai 4

18:54 – Ladyhawke

21:05 – Eragon

22:45 – The Eagle

00:35 – The Captive – Scomparsa

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – MIRACOLO NELLA 34A STRADA – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – MIRACOLO NELLA 34A STRADA – 2 PARTE

23:33 – MICHAEL BUBLE’S CHRISTMAS IN HOLLYWOOD – 1 PARTE

00:07 – TGCOM

00:08 – METEO.IT

00:11 – MICHAEL BUBLE’S CHRISTMAS IN HOLLYWOOD – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – JACK FROST – 2 PARTE

21:25 – UP&DOWN

23:55 – UN ANNO DI SPORT

01:10 – RUSSIA 2018: STORIE DI UN MONDIALE

Stasera in tv 25 dicembre 2018 su Rete 4:

20:29 – TGCOM

20:31 – METEO.IT

20:35 – CUCCIOLI – LOTTA PER LA VITA – 2 PARTE – 1aTV

21:25 – IL SEGRETO – 1855 – 1aTV

22:25 – UNA VITA – 1aTV

23:32 – UN AMORE SOTTO L’ALBERO – 1 PARTE

00:03 – TGCOM

00:05 – METEO.IT

00:09 – UN AMORE SOTTO L’ALBERO – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA FLUTTUAZIONE DELLA COPPIA

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’OSSERVAZIONE DEL BOSONE DI HIGGS

21:00 – SILENT NIGHT – 1 PARTE – 1aTV

21:41 – TG COM

21:46 – METEO

21:48 – SILENT NIGHT – 2 PARTE – 1aTV

23:10 – ARAC ATTACK-MOSTRI A OTTO ZAMPE – 1 PARTE

23:37 – TG COM

23:42 – METEO

23:44 – ARAC ATTACK-MOSTRI A OTTO ZAMPE – 2

Stasera su Paramount Channel:

18:50 – Willow

21:10 – Il primo cavaliere

21:11 – Il primo cavaliere

23:35 – Snowpiercer

Stasera su Rai Movie:

19:10 – Totò, Peppino e… la malafemmina

21:10 – Matrimonio all’italiana

22:55 – Pane, amore e…..

00:35 – Il fantasma dell’Opera

Stasera su Cine Sony:

19:30 – Mi vuoi osare?

21:10 – La boutique di Natale – PRIMA VISIONE

23:00 – Un misterioso Babbo Natale

00:40 – Il segreto del bosco vecchio

Stasera su Iris:

19:04 – I MOSTRI OGGI

21:00 – LA RIVINCITA DI NATALE

23:01 – IL TORO

01:02 – MONSIEUR HULOT NEL CAOS DEL TRAFFICO

Stasera su Tv8:

19:25 – Cuochi d’Italia

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Un Natale per due

23:15 – Natale con i tuoi

Stasera su Italia 2:

20:10 – DRAGON BALL: LE GRANDI BATTAGLIE – UNA DURA VITTORIA

20:40 – DRAGON BALL: LE GRANDI BATTAGLIE – VITTORIA DEFINITIVA

21:10 – VACANZE IN AMERICA

23:10 – MY HERO ACADEMIA I – LA RESA DEI CONTI

23:40 – MY HERO ACADEMIA I – LE CONSEGUENZE DI STAIN L’ELIMINA EROI

00:10 – MY HERO ACADEMIA I – STAGE DEI FUTURI EROI

00:40 – ZANZIBAR – ASPETTANDO RAUL

Stasera in tv 25 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – FUNNY MONEY – COME FARE I SOLDI SENZA LAVORARE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – FUNNY MONEY – COME FARE I SOLDI SENZA LAVORARE – 2 PARTE

23:25 – QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO -2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:20 – Affari di famiglia Quoque tu Rick?

20:50 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

21:15 – La nostra vacanza in Scozia

23:05 – The Naked Feminist: il porno delle donne Prima TV

00:10 – Vite da escort Alyson e Jennifer

Stasera su Nove:

20:30 – Cucine da incubo Italia – Da Penna

21:30 – Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre

23:20 – Chissa’ perche’… capitano tutte a me

01:10 – Dynamo: magie impossibili

Stasera su La 7:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – Rango

22:30 – Asterix contro Cesare

00:10 – Asterix e la pozione magica

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Storia di noi due

23:30 – Lo scapolo d’oro

01:40 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:25 – Il castello delle cerimonie – Francesca e Giuseppe

20:50 – Il castello delle cerimonie – Michela e Mirko

21:25 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

22:25 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

23:20 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

00:30 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Stasera su Spike:

20:30 – BATTISTOLOGY 2′ Stagione Ep.2 – 1a Tv

21:30 – DA GRANDE

23:05 – UN POVERO RICCO

00:40 – IL DEBITO CONIUGALE

Stasera in tv 25 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Il battesimo di Ampelio Prima TV

23:05 – The November Man

Stasera su Sky Uno:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen Italia

22:45 – Master – Chef All Stars Italia

23:50 – Master – Chef All Stars Italia

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.