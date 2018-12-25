Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia martedì 25 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI BASSI E STRATIFORMI SULLA PIANURA PADANA E LUNGO LE
COSTE ADRIATICHE CON ASSOCIATE FOSCHIE DENSE E NEBBIE, IN TEMPORANEO
DIRADAMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SUL RESTANTE SETTENTRIONE, A PARTE
QUALCHE NUBE IN PIU’ ATTESA AL MATTINO SUI RILIEVI DEL TRIVENETO, MA
SENZA FENOMENI ASSOCIATI.
CENTRO E SARDEGNA:
– ANNUVOLAMENTI CONSISTENTI SU BASSA SARDEGNA E REGIONI ADRIATICHE,
IN GRADUALE DISSOLVIMENTO DAL POMERIGGIO E BEL TEMPO SULLE ALTRE ZONE
DEL CENTRO.
AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO ATTESE LOCALI FOSCHIE DENSE NELLE
VALLATE.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO CIELO MOLTO NUVOLOSO SU CALABRIA NONCHE’ SU SICILIA
SETTENTRIONALE ED ORIENTALE CON DEBOLI FENOMENI SPARSI, LOCALMENTE
ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE E NEVOSI SUI RILIEVI
CALABRESI OLTRE I 1500 METRI;
SEGUIRANNO AMPIE SCHIARITE CON ESAURIMENTO DELLE PRECIPITAZIONI.
– NUVOLOSITA’ DIFFUSA E CONSISTENTE ANCHE SU MOLISE, AREE
APPENNINICHE CAMPANE, PUGLIA E BASILICATA CON QULCHE OCCASIONALE
PIOVASCO AL PRIMO MATTINO TRA CILENTO ED AREA LUCANA.
– SCARSA NUVOLOSITA’ ED AMPIO SOLEGGIAMENTO ALTROVE, A PARTE
ADDENSAMENTI CONSISTENTI ATTESI NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA SUL
RESTANTE TERRITORIO SICILIANO.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE LUNGO LE AREE PEDEMONTANE DEL NORD E SULLA
SICILIA;
IN DIMINUZIONE SUL RESTO DEL PAESE, SPECIE SETTORE ALPINO ED
APPENNINICO;
– MASSIME IN SENSIBILE CALO OVUNQUE, PIU’ DECISO SULLE REGIONI
CENTRALI ADRIATICHE ED AL MERIDIONE PENINSULARE.
VENTI:
– DEBOLI VARIABILI AL SETTENTRIONE;
– DI PROVENIENZA SETTENTRIONALE SUL RESTO DEL PAESE:
DA DEBOLI A MODERATI AL CENTRO E FORTI AL MERIDIONE, SPECIE SULLE
AREE IONICHE.
MARI:
– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA, IL TIRRENO, LO
STRETTO DI SICILIA ED IL MEDIO ADRIATICO;
– AGITATO IL RESTANTE ADRIATICO;
– DA AGITATO A MOLTO AGITATO DAL POMERIGGIO LO IONIO.
Previsioni meteo in Italia mercoledì 26 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ANNUVOLAMENTI DIFFUSI BASSI E STRATIFORMI SU LIGURIA, PIANURA
PADANA E ZONE COSTIERE ADRIATICHE CON ASSOCIATE FOSCHIE DENSE E
NEBBIE ESTESE, IN PARZIALE DIRADAMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA
GIORNATA;
– BEL TEMPO SUL RESTANTE SETTENTRIONE CON TRANSITO DI INNOCUE NUBI
ALTE E SOTTILI DAL POMERIGGIO, A PARTIRE DALLE REGIONI OCCIDENTALI;
ATTESA NELLA SERA QUALCHE NUBE IN PIU’ SULLE AREE APPENNINICHE.
CENTRO E SARDEGNA:
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO, SALVO QUALCHE ADDENSAMENTO PIU’
CONSISTENTE CHE TRA LE ORE POMERIDIANE E SERALI SULLA SARDEGNA
OCCIDENTALE E LA TOSCANA.
FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO NELLE
VALLATE.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO ADDENSAMENTI COMPATTI SU PUGLIA CENTROMERIDIONALE,
BASILICATA, CALABRIA IONICA, NONCHE’ SULLA SICILIA SETTENTRIONALE, IN
SUCCESSIVO DISSOLVIMENTO CON AMPI SPAZI SERENI DAL POMERIGGIO;
– AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL RESTANTE MERIDIONE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN RIALZO SULLE AREE ALPINE E PREALPINE;
STAZIONARIE LUNGO L’AREA APPENNINICA CENTROSETTENTRIONALE;
IN CALO ALTROVE, PIU’ SENSIBILE SU ISOLE MAGGIORI E REGIONI IONICHE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE IN PIANURA PADANA, REGIONI CENTRALI
TIRRENICHE, SICILIA E CALABRIA MERIDIONALE, IN AUMENTO ALTROVE.
VENTI:
– MODERATI SETTENTRIONALI SULLE REGIONI MERIDIONALI, CON RINFORZI
LUNGO LE AREE COSTIERE IONICHE, IN ATTENUAZIONE DAL POMERIGGIO;
– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.
MARI:
– DA MOLTO MOSSO AD AGITATO LO IONIO ;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL BASSO ADRIATICO E LO STRETTO DI SICILIA;
– MOSSI IL CANALE DI SARDEGNA, IL TIRRENO MERIDIONALE ED IL MEDIO
ADRIATICO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO AL MATTINO IL TIRRENO CENTRALE;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.