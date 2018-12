Previsioni meteo in Italia

PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.

Previsioni meteo in Italia martedì 25 dicembre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI BASSI E STRATIFORMI SULLA PIANURA PADANA E LUNGO LE

COSTE ADRIATICHE CON ASSOCIATE FOSCHIE DENSE E NEBBIE, IN TEMPORANEO

DIRADAMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SUL RESTANTE SETTENTRIONE, A PARTE

QUALCHE NUBE IN PIU’ ATTESA AL MATTINO SUI RILIEVI DEL TRIVENETO, MA

SENZA FENOMENI ASSOCIATI.

CENTRO E SARDEGNA:

– ANNUVOLAMENTI CONSISTENTI SU BASSA SARDEGNA E REGIONI ADRIATICHE,

IN GRADUALE DISSOLVIMENTO DAL POMERIGGIO E BEL TEMPO SULLE ALTRE ZONE

DEL CENTRO.

AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO ATTESE LOCALI FOSCHIE DENSE NELLE

VALLATE.

SUD E SICILIA:

– AL MATTINO CIELO MOLTO NUVOLOSO SU CALABRIA NONCHE’ SU SICILIA

SETTENTRIONALE ED ORIENTALE CON DEBOLI FENOMENI SPARSI, LOCALMENTE

ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE E NEVOSI SUI RILIEVI

CALABRESI OLTRE I 1500 METRI;

SEGUIRANNO AMPIE SCHIARITE CON ESAURIMENTO DELLE PRECIPITAZIONI.

– NUVOLOSITA’ DIFFUSA E CONSISTENTE ANCHE SU MOLISE, AREE

APPENNINICHE CAMPANE, PUGLIA E BASILICATA CON QULCHE OCCASIONALE

PIOVASCO AL PRIMO MATTINO TRA CILENTO ED AREA LUCANA.

– SCARSA NUVOLOSITA’ ED AMPIO SOLEGGIAMENTO ALTROVE, A PARTE

ADDENSAMENTI CONSISTENTI ATTESI NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA SUL

RESTANTE TERRITORIO SICILIANO.

TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE LUNGO LE AREE PEDEMONTANE DEL NORD E SULLA

SICILIA;

IN DIMINUZIONE SUL RESTO DEL PAESE, SPECIE SETTORE ALPINO ED

APPENNINICO;

– MASSIME IN SENSIBILE CALO OVUNQUE, PIU’ DECISO SULLE REGIONI

CENTRALI ADRIATICHE ED AL MERIDIONE PENINSULARE.

VENTI:

– DEBOLI VARIABILI AL SETTENTRIONE;

– DI PROVENIENZA SETTENTRIONALE SUL RESTO DEL PAESE:

DA DEBOLI A MODERATI AL CENTRO E FORTI AL MERIDIONE, SPECIE SULLE

AREE IONICHE.

MARI:

– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA, IL TIRRENO, LO

STRETTO DI SICILIA ED IL MEDIO ADRIATICO;

– AGITATO IL RESTANTE ADRIATICO;

– DA AGITATO A MOLTO AGITATO DAL POMERIGGIO LO IONIO.

Previsioni meteo in Italia mercoledì 26 dicembre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ANNUVOLAMENTI DIFFUSI BASSI E STRATIFORMI SU LIGURIA, PIANURA

PADANA E ZONE COSTIERE ADRIATICHE CON ASSOCIATE FOSCHIE DENSE E

NEBBIE ESTESE, IN PARZIALE DIRADAMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA

GIORNATA;

– BEL TEMPO SUL RESTANTE SETTENTRIONE CON TRANSITO DI INNOCUE NUBI

ALTE E SOTTILI DAL POMERIGGIO, A PARTIRE DALLE REGIONI OCCIDENTALI;

ATTESA NELLA SERA QUALCHE NUBE IN PIU’ SULLE AREE APPENNINICHE.

CENTRO E SARDEGNA:

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO, SALVO QUALCHE ADDENSAMENTO PIU’

CONSISTENTE CHE TRA LE ORE POMERIDIANE E SERALI SULLA SARDEGNA

OCCIDENTALE E LA TOSCANA.

FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO NELLE

VALLATE.

SUD E SICILIA:

– AL MATTINO ADDENSAMENTI COMPATTI SU PUGLIA CENTROMERIDIONALE,

BASILICATA, CALABRIA IONICA, NONCHE’ SULLA SICILIA SETTENTRIONALE, IN

SUCCESSIVO DISSOLVIMENTO CON AMPI SPAZI SERENI DAL POMERIGGIO;

– AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL RESTANTE MERIDIONE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN RIALZO SULLE AREE ALPINE E PREALPINE;

STAZIONARIE LUNGO L’AREA APPENNINICA CENTROSETTENTRIONALE;

IN CALO ALTROVE, PIU’ SENSIBILE SU ISOLE MAGGIORI E REGIONI IONICHE;

– MASSIME IN DIMINUZIONE IN PIANURA PADANA, REGIONI CENTRALI

TIRRENICHE, SICILIA E CALABRIA MERIDIONALE, IN AUMENTO ALTROVE.

VENTI:

– MODERATI SETTENTRIONALI SULLE REGIONI MERIDIONALI, CON RINFORZI

LUNGO LE AREE COSTIERE IONICHE, IN ATTENUAZIONE DAL POMERIGGIO;

– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.

MARI:

– DA MOLTO MOSSO AD AGITATO LO IONIO ;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL BASSO ADRIATICO E LO STRETTO DI SICILIA;

– MOSSI IL CANALE DI SARDEGNA, IL TIRRENO MERIDIONALE ED IL MEDIO

ADRIATICO;

– DA POCO MOSSO A MOSSO AL MATTINO IL TIRRENO CENTRALE;

– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.