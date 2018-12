Piccole donne streaming e diretta tv: ecco dove vedere il programma

PICCOLE DONNE STREAMING – Due prime serate dedicate a un grande classico della letteratura, trasposto in forma di serie televisiva. Stiamo parlando di Piccole donne, fiction in onda su Canale 5 in due puntate il 26 e 27 dicembre 2018.

La serie è un adattamento televisivo dell’omonimo romanzo scritto da Louisa May Alcott. Girata nel 2017 dalla BBC, è diretta da Vanessa Caswill.

Dopo aver avuto un grande successo di pubblico in America e nel Regno Unito, arriva in Italia con una trasposizione fedele dell’originale letterario e adatta a tutta la famiglia.

Piccole donne | Dove vedere le puntate in tv

La serie è visibile in diretta tv su Canale 5 in prima serata, a partire dalle 21,25, il 26 e 27 dicembre 2018.

È possibile seguire Piccole donne sul canale numero 5 del digitale terrestre, o in HD sul canale 505. Canale 5 è disponibile anche via satellite sulla piattaforma Tivùsat o su Sky al canale 105.

Piccole donne | Dove vedere le puntate in streaming

È possibile seguire Piccole donne in streaming, sia live che on demand, grazie alla app Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e sulle principali smart tv.

Piccole donne | Trama e anticipazioni

Ambientata durante la Guerra di secessione americana, la serie Piccole donne racconta la storia delle quattro sorelle March, povere e alle prese con i problemi tipici dell’adolescenza, e del loro percorso di crescita, grazie proprio al superamento delle difficoltà, fino a diventare donne.

Piccole donne | Cast

Questo il cast di Piccole donne, la serie tv trasmessa su Canale 5 il 26 e 27 dicembre 2018: Maya Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy e Kathryn Newton vestono i panni delle quattro sorelle March.

Maya Hawke, la bellissima figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, è la ribella Jo.

Willa Fitzgerald ricopre il ruolo della sorella maggiore Meg, mentre Annes Elwy è la fragile Beth. Infine Kathryn Newton è il volto della capricciosa e vanitosa sorella minore, Amy.

Nel cast della nuova serie, diretta da Vanessa Caswill, c’è anche Angela Lansbury, vale a dire la celebre interprete de La Signora in giallo, questa volta veste i panni della bisbetica zia March.