Una nuova serie sbarca sulla tv italiana direttamente dall’America. New Amsterdam, in onda su Canale 5 da domenica 2 dicembre alle 21:25, è infatti il medical drama prodotto dalla Nbc e mandato in onda in America a partire dallo scorso settembre.

Ideata da Davis Schulner e Peter Horton, la nuova serie televisiva è incentrata sulla vita professionale e privata del dottor Max Goodwin, che ha il volto di Ryan Eggold.

La fiction, di cui in questo articolo troverete anticipazioni e curiosità, è basata sulla vera storia del Bellevue di New York, il più antico ospedale pubblico americano.

A ispirare la serie anche il libro “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital”, scritto da Eric Manheimer, il dottore che per 15 anni ha guidato il Bellevue.

Negli Stati Uniti, la serie ha dimostrato di essere una vera e propria rivelazione, ottenendo ottimi riscontri nel pubblico: circa 7 milioni di spettatori medi a episodio. Un successo che Mediaset spera di replicare anche nel nostro Paese.

A lasciare il posto al dottor Goodwin di New Amsterdam è un altro dottore, divenuto ormai famosissimo nella televisione italiana: stiamo parlando del dottor Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi nella fiction L’Isola di Pietro.

New Amsterdam | Trama

Durante le puntate della fiction targata Nbc, dunque, il pubblico può seguire la vita del dottor Max Goodwin, attraente medico dai modi di fare decisamente fuori dal comune.

Divenuto direttore del New Amsterdam, uno dei più antichi ospedali degli Stati Uniti (da qui il nome della serie), Goodwin si pone l’obiettivo di ammodernare la struttura, tagliando gli sprechi, ottimizzando i costi e rilanciando l’immagine della clinica.

Generoso, altruista e preparato, il medico lotta perché a tutti i pazienti venga garantito un trattamento paritario e dignitoso. Il suo tentativo sbatte però contro le istituzioni e la burocrazia e alcuni colleghi, che diventano il vero nemico del dottore e dei suoi collaboratori.

New Amsterdam | #ComePossoAiutare

Fin dalle settimane precedenti dalla messa in onda, sui social network Mediaset lancia l’hashtag #ComePossoAiutare. Si tratta di una delle frasi più ricorrenti della serie, spesso pronunciata proprio dal protagonista, il dottor Max Goodwin.

In poco tempo, però, l’hashtag viene rilanciato da numerosi utenti, soprattutto su Twitter. Un modo per pubblicizzare la serie, ma anche per avviare discussioni tra fan.

Molte persone infatti si confrontano sui temi affrontati nelle varie puntate. Altre, invece, usano semplicemente l’hashtag #ComePossoAiutare per dare il loro giudizio sulla nuova serie televisiva targata Mediaset.

New Amsterdam | Anticipazioni

La missione di riportare il New Amsterdam al vecchio splendore si sviluppa parallelamente alle storie dei pazienti curati da Goodwin e dalla sua equipe, formata da brillanti medici che non si sottraggono dal prestare cure particolari o avviare sperimentazioni mediche.

Tra le altre cose, Goodwin deve combattere anche contro un tumore, diagnosticatogli in uno dei primi episodi e mai rivelato dal protagonista a nessun personaggio della serie. Il suo altruismo, anzi, lo porta spesso a trascurare il problema.

New Amsterdam | Ryan Eggold | Dottor Max Goodwin

Il dottor Max Goodwin, direttore dell’ospedale New Amsterdam, è interpretato dall’attore statunitense Ryan Eggold.

Classe 1984, Eggold è famoso per i suoi ruoli in serie Nbc come The Blacklist e 90210 (dove interpreta l’insegnante di inglese Ryan Matthews), oltre che per alcune comparse in Veronica Mars e Brothers and sisters.

Nato come attore teatrale, nel tempo Eggold si è dedicato anche alla musica: l’attore infatti suona chitarra e pianoforte, ed ha un gruppo musicale di cui è il frontman.

New Amsterdam | Cast

Ma accanto all’affascinante direttore dell’ospedale ci sono molti altri interpreti:

Janet Montgomery (che interpreta la dottoressa Laurem Bloom)

Freema Agyeman (che ha il ruolo dell’oncologa Helen Sharpe, dottoressa con il compito di tenere conferenze in giro per il mondo alla ricerca di pubblicità e fondi per la struttura)

Jocko Sims (che interpreta l’unico cardiochirurgo rimasto al New Amsterdam dopo il licenziamento di massa dovuto ai problemi economici della struttura)

Tyler Labine (il dottor Iggy Frome, responsabile del reparto di psichiatria)

Anupam Kher (il neurochirurgo Vijay Kapoor)

Zabryna Guevara (Dora)

Lisa O’Hare (che interpreta il ruolo di Georgia Goodwin, moglie del protagonista, incinta del loro primo bambino)

New Amsterdam | Puntate

La versione americana di New Amsterdam è composta da 22 episodi. C’è anche un’opzione per girarne altri 13: visto il successo della serie, la Nbc ha già annunciato di averne commissionati al momento nove di questi.

Mediaset ha acquisito inizialmente i diritti dei primi otto episodi della fiction, che vengono trasmessi, due alla volta, ogni domenica per quattro settimane a partire dal 2 dicembre.

L’obiettivo dell’azienda di Cologno Monzese è testare gli umori del pubblico, prima dell’eventuale investimento sul pacchetto completo.

La decisione del Biscione di acquistare i diritti di New Amsterdam è arrivata dopo lo straordinario successo avuto da un altro medical drama, trasmesso nell’estate 2018 dalla concorrenza: The good doctor, serie andata in onda su Rai 1.

New Amsterdam | Streaming e tv

La nuova serie tv Mediaset New Amsterdam viene trasmessa ogni domenica, in chiaro e completamente gratis, su Canale 5, a partire dalle 21:25.

Chi volesse, però, può anche vedere ogni puntata in streaming sul sito di Mediaset Play (qui il link alla pagina streaming di New Amsterdam) o sulla omonima app.

New Amsterdam | Trailer

Qui di seguito potete trovare il video del trailer ufficiale di New Amsterdam in inglese.