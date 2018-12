Nemo – Nessuno escluso | Rai 2 | Anticipazioni | Ospiti | Puntate | Streaming

“Nemo – Nessuno escluso” è un talk-show italiano in onda su Rai 2 dal 12 ottobre 2016, condotto dall’ex Iena, Enrico Lucci.

Il programma è stato creato da Alessandro Sortino ed è prodotto da Fremantle Italia e Rai 2.

Il format della trasmissione “Nemo – Nessuno escluso” prevede la messa in onda nel corso della puntata di reportage incentrati su svariati temi, con monologhi e vicende trattanti gli stessi temi, raccontati talvolta dai protagonisti di esse.

Gli autori sono: Alessandro Sortino, Umberto Alezio, Giuseppe Ciulla, Igor Artibani, Alessandra Ferrari, Silvia Franco, Celeste Laudisio, Elena Sciotti e Giorgia Sonnino.

Nemo – Nessuno escluso | Rai 2 | Anticipazioni | Ospiti | Puntata 9 novembre 2018

Ospiti della puntata:

Marco Minniti

Fortunato Cerlino

Vittorio Sgarbi

Stefania Sandrelli

Andrea Marcolongo

Remo Girone

Nemo – Nessuno escluso | Rai 2 | Anticipazioni | Ospiti | Puntata 2 novembre 2018

Ospiti della puntata:

Antonio Tajani

Daniele Piervincenzi

Gianpietro Ghidini

Nick Luciani

Nemo – Nessuno escluso | Rai 2 | Anticipazioni | Ospiti | Puntata 26 ottobre 2018

Ospiti della puntata:

Oliviero Toscani

Luigi Di Maio

Giovanni Cacioppo

Gué Pequeno

Flavia Vento

Nemo – Nessuno escluso | Rai 2 | Streaming e tv

Le puntate di Nemo – Nessuno escluso vanno in onda tutti i venerdì in prima serata in chiaro su Rai 2.

E’ possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.

Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, potrete ritrovare tutte le puntate perse.

Nemo – Nessuno escluso | Rai 2 | Social

