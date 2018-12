Il messaggio da vera amica che Miley Cyrus ha mandato a Ariana Grande dopo la rottura con Pete Davidson

Le amiche si vedono nei momenti del bisogno.

Best friend – Miley Cyrus ha rilasciato al The Howard Stern Show ha rilasciato un’intervista e ha dichiarato il suo amore per Ariana Grande, quanto la consideri una amica e il messaggio che le aveva mandato quando si era diffusa la notizia della rottura della relazione con Pete Davidson con cui la pop star si era fidanzata ufficialmente a giugno 2018. In quell’occasione Miley ha sentito la spinta a farsi sentire, nonostante i suoi innumerevoli impegni.

La stima – Miley ha espresso la sua ammirazione per Ariana Grande “È una delle mie artiste preferite in circolazione. La cosa che amo di più di lei è che non si tira indietro quando viene coinvolta in qualcosa. Non ho niente di negativo da dire su di lei, è una persona eccezionale. È una buona amica, non si tratta di quante ore passate o di quante battute ci siamo scambiate”.

Le due hanno collaborato insieme nel 2015 per la canzone Do not Dream It’s Over e Miley Cyrus ha partecipato nel 2017 al concerto di beneficienza per Ariana Grande dopo l’attentato di Manchester. Ariana Grande poi, poco tempo fa, si era complimentata con Miley Cyrus per la cover della sua canzone No Tears Left To Cry.

Il messaggio – “Sono una persona emoji. Le ho mandato una serie di cuori e il piccolo gatto con gli occhi a cuore” ha raccontato. Il whatsapp per l’amica aveva solo con faccine . Miley ha aggiunto “L’idea era quella di battere un colpo per farla stare meglio- spiega Miley – Per me era un po’ come dirle ‘Ehi, qualcuno ti ama. Se non funziona, eccomi qui'”. Ariana Grande le ha risposto con un’altra emoji, quella della nuvola. Per Miley Cyrus è un po’ come se le avesse detto “Ok” e a proposito ha dichiarato “Penso che stesse dicendo, ‘Sto bene, e sono qui’… Grazie per avermi pensata”.