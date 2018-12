Messico, incidente aereo alla vigilia di Natale: muoiono la governatrice Martha Erika Alonso e il marito

La governatrice dello Stato messicano di Puebla, Martha Erika Alonso, e suo marito, Rafael Moreno Valle, un senatore ed ex governatore, sono morti in seguito allo schianto dell’elicottero sul quale viaggiavano. È successo alla vigilia di Natale, nella città di Puebla, a circa 130 chilometri da Città del Messico.

Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Martha Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. — Andres Manuel Lopez Obrador (@AmIoPresidente) 24 dicembre 2018

A ufficializzare la notizia è stato il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. “Le mie più sentite condoglianze ai parenti del senatore Rafael Moreno Valle e sua moglie, governatrice di Puebla Martha, Erika Alonso”, ha scritto su Twitter il capo di Stato. “Mi assumo l’impegno di indagare sulle cause e raccontare la verità su ciò che è successo”, ha aggiunto Obrador.

En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia — Andres Manuel Lopez Obrador (@AmIoPresidente) 24 dicembre 2018

Nello schianto hanno perso la vita anche i due piloti e un assistente del senatore. Il velivolo si è schiantato 10 minuti dopo il decollo nell’area di Santa Maria Coronango a Puebla, e la causa dell’incidente è ancora sconosciuta.

Alonso aveva prestato giuramento come governatrice il 14 dicembre dopo che un tribunale elettorale aveva certificato la sua vittoria nelle elezioni di luglio. È stata la prima donna governatrice a Puebla, dove suo marito era stato in carica dal 2011 al 2017.

Poche ore prima della tragedia, la governatrice aveva pubblicato sul suo account Twitter un post con gli auguri di Natale: “So che nel 2019 ci aspettiamo grandi sfide, ma insieme possiamo far in modo che sia un anno di prosperità e di pace per lo Stato”.