Dolci di Natale | Tradizionali | Natalizi | Innovativi | Famosi | Tipici | Ricette

Natale, dolce Natale. Come ogni anno durante le feste i dolci abbondano e la gola festeggia. Dolci di tutti i tipi: dal panettone tipico del nord Italia, alle cassate del sud. Dai cannoli ai bignè. Per non parlare dei vari biscotti. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Tantissima scelta che però genera qualche dubbio: che dolce o dolci preparare per le nostre feste di Natale?

> QUI I MERCATINI DI NATALE PIU’ BELLI

Il consiglio è di partire nella preparazione solo una volta avute le idee chiare. Nella pasticceria i test hanno spesso vita breve. Preparare un dolce infatti presuppone pazienza, precisione (a volte assoluta) ed equilibrio. Il rischio pastrocchio infatti è dietro l’angolo, sopratutto se ci si cimenta con fretta e approssimazione.

Una volta stabilito che dolce fare si potrà procedere alla preparazione.

Di seguito qualche tutorial da cui prendere spunto per i vostri dolci di natale:

Consigli? Allora… Se andate di fretta il consiglio è di recarvi in pasticceria. Battute a parte, l’opzione più gustosa e semplice è quella di acquistare un pandoro o panettone (a voi la scelta) e farcirlo con una crema pasticcera (semplice da fare ed economica) o del cioccolato fuso.

> QUI IL MENU’ PER LA CENA DELLA VIGILIA DI NATALE 2018

In alternativa, se si ha tempo e voglia, si può puntare su una torta allo yogurt e cioccolato o un ciambellone, il grande classico che non delude mai.

Per i più temerari: crostate, torte farcite, cheesecake…

Volete una torta semplice da fare ma che stupisca quando la porterete a tavola? Questo tutorial (forse) potrebbe fare al caso vostro:

> QUI IL MENU’ PER IL PRANZO DI NATALE 2018

> QUI LE CANZONI DI NATALE