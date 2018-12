Chiara Ferragni e gli auguri di Natale, ma i follower la stuzzicano: “Il make up artist è in vacanza?”

Come da tradizione, la famiglia Ferragni trascorre le festività natalizie in alta quota. Insieme al marito e al figlio Leone, la fashion blogger si ritrova, come ogni anno, a festeggiare Natale sulla neve, con la madre e le due sorelle, Francesca e Valentina.

Anche in quest’occasione, l’influencer e imprenditrice di Cremona non poteva che utilizzare il suo canale preferito per augurare buon Natale ai suoi followers e così ha postato su Instagram foto e stories della vigilia.

Ai brevi video in cui la Ferragni ritrae marito, sorelle e amici intenti a giocare a Taboo si alternano le foto davanti allo specchio o a un imponente albero di Natale. Con un cappello da Babbo Natale in testa, insieme a Fedez e al piccolo Leone, e in un altro scatto insieme alle due sorelle, Chiara Ferragni augura buon Natale “da parte di tutta la mia famiglia”, scrive.

Come al solito, alla valanga di complimenti alla fashion blogger si mescolano le immancabili critiche. Preso di mira stavolta il make up della influencer più famosa d’Italia. Qualche utente, infatti, fa notare che non è proprio al top.

“Si vede che il make up artist è in vacanza”, ha ironizzato qualcuno. Qualcuno invece ha tenuto a far notare che forse la fashion blogger ha esagerato con il blush sulle guance: “Un po’ troppo pesante sugli zigomi”, ha sottolineato un altro utente. Insomma, non c’è pace per la Ferragni, nemmeno a Natale.

Le critiche per il “costo” della sua bellezza

Negli ultimi giorni la fashion blogger è stata travolta dalle critiche per il costo esorbitante dei biglietti della sua Beauty Bites, la masterclass di make up.

Fino a 650 euro per vedere Chiara Ferragni mentre si trucca. Sì, avete capito bene. Tanto costa poter assistere al trucco della influencer e imparare da lei, e dal suo truccatore Manuele Mameli, i segreti del caso.

Iniziativa che sembrerebbe avere grande successo. I biglietti per la sua prima masterclass di make-up, in programma il 9 febbraio 2019 al Teatro Vetra di Milano, infatti stanno andando a ruba.

In pochi minuti sul sito della Beauty Bites Masterclass di Chiara Ferragni è stato registrato un boom di accessi, con 37mila persone in coda. Boom che ha spinto l’organizzazione a raddoppiare le date: ecco infatti che è spuntata la data bis, il 10 febbraio.