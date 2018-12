Canzoni di Natale 2018 | Playlist | Titoli | Bambini | Adulti | Musica natalizia

Avete addobbato l’albero, fatto il presepe, preparato la cena della vigilia e il pranzo di Natale ma vi siete scordati di creare la playlist delle vostre feste? Tranquilli, noi di TPI abbiamo pensato anche a questo.

Di seguito troverete i titoli e non solo delle canzoni di Natale più famose, vecchie, nuove, in italiano, in inglese, per bambini, per adulti… Insomma, tante canzoni che potrebbero allietare ancora di più le vostre feste natalizie.

> QUI LE TENDENZE PER GLI ADDOBBI DI NATALE 2018

Canzoni di Natale 2018 | Playlist | Titoli | Musica natalizia

1. Mariah Carey – All I want for Christmas is you

2. Michael Bublè – Let is snow

3. Elio e le storie tese – Natale allo zenzero

4. Wham! – Last Christmas

5. Laura Pausini – Santa Claus is coming to town

6. Bobby Helms – Gingle bells rock

7. Christina Aguilera – The Christmas song

8. Mavis Staples – Oh happy day

9. Kelly Clarkson – Silent night

10. Elton John – Step Into Christmas

11. The darkness – Christmas time (don’t let the bells end)

12. Renee Olstead – Christmas in love

13. Frank Sinatra – Have yourself a merry little Christmas

14. John Lennon – Happy Christmas (war is over)

15. Donny Hathaway – This Christmas

16. José Feliciano – Feliz Navidad

17. Bing Crosby – White Christmas

18. Andrea Bocelli feat. Reba McEntire – Blue Christmas

19. Paul McCartney – Wonderful Christmas time

20. Johnny Mathis – It’s Beginning to look a lot like Christmas

> QUI COME FARE L’ALBERO DI NATALE 2018

Canzoni di Natale 2018 | Playlist | Titoli | Musica natalizia per bambini

1. Bianco Natale

2. Lascia che nevichi (dal cartone animato dello Zecchino D’oro)

3. Buon Natale in allegria

4. Tu Scendi dalle stelle

5. Astro del ciel

6. Sarà Natale se

7. White Christmas

8. Silent night

9. Ninna nanna a Gesù Bambino

10. Jingle Bells

> QUI PRESEPE: SIGNIFICATO, STORIA E CONSIGLI SU FAI DA TE

Canzoni di Natale 2018 | Playlist | Titoli | Musica natalizia | Dove ascoltarla

Per ascoltare tutte queste canzoni, se non siete in possesso dei vari dischi, potete rivolgervi a diverse piattaforme on line come Spotify, colma di playlist per tutti i gusti, YouTube, Deezer e così via.

Volete avere un’idea ancora più chiara: QUI 5 APP COME SPOTIFY MA GRATIS