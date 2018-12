Auguri di Natale 2018 | Frasi | Originali | Divertenti | Bellissimi | Immagini | Formali

Ci risiamo: è Natale. Come ogni anno dobbiamo dare fondo alla nostra fantasia per inviare o rispondere a messaggi di auguri che arrivano da parenti, amici, colleghi…

Uno strazio per alcuni, un divertimento per altri. Quel che è certo è che essere originali e perfetti non è mai cosa semplice. I consigli si sprecano: buttala sul ridere, meglio la serietà, banale va sempre bene ecc. In realtà il consiglio è sempre e solo uno: essere se stessi, ma allo stesso tempo capire chi si ha di fronte.

Ovviamente al nostro capo non si potranno mandare gli stessi messaggi di auguri inviati al nostro migliore amico/a…

Da evitare assolutamente le “catene”. Non c’è cosa più triste e banale del messaggio copia e incolla.

Di seguito abbiamo raccolto alcuni messaggi di auguri di Natale da cui prendere spunto. Eccoli:

La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!

La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri

Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!

Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!

Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!

Con affetto e stima, vi auguro un sereno Natale a voi tutti in famiglia!!!

Che la magia che caratterizza il Natale possa coinvolgerti. Ti voglio un bene dell’anima. Felice e sereno Natale

Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

Ti auguro un Natale carico di regali, soprattutto quelle che ti danno tante soddisfazioni, e che ti cambiano l’ umore riempiendo il cuore di gioiosa allegria. Buon Natale!!

Buon Natale con il cuore! Auguri!

Con la speranza di rivederci presto, tanti auguri amico mio!

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco 😉

