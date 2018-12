Anastasio | Inedito | La Fine del Mondo | X Factor 2018 | Canzone | Titolo | Testo | Significato

Si chiama “La Fine del Mondo” l’inedito che Anastasio porta sul palco di X Factor 2018 per dare il via alla sua carriera nel mondo della musica.

Canzone che abbiamo già ascoltato durante i casting quando il giovane cantante della categoria Under uomini di Mara Maionchi incantò tutti grazie alle sue parole definite “potenti” dai giudici.

Aspetta… non sono pronto ancora,

guarda ho ancora l’etichetta, non so andare in bicicletta o fare i cento all’ora

Mai corso una maratona, superato ostacoli,

non ho mai visto il Napoli di Maradona

Ho le licenze scadute da un pezzo

Quella poetica da rinnovare o levare di mezzo

Abbatto la clessidra orizzontale per fermare il tempo

a patto che smettiate di soffiare per cambiare il vento

E il freddo che avanza, l’anima sintetica, l’estetica dell’ansia

E se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani.

Non mi rompete il cazzo con ‘sta fretta di decidersi, lasciatemi, non fatemi alzare dal letto

Scendetemi di dosso con ’sta fretta di decidersi voi, voi non fatemi alzare dal letto.

Ma voi davvero volete le cose semplici?

Inflazionarvi le emozioni con i pezzi sempre identici? Beh…

Io sono stanco delle cose normali,

io non ho tempo per le cose normali.

E di certo non mi alzo dal letto per cose normali Tu non mi credi? Io vengo a romperti i pensieri,

ti toglierò l’ossigeno e la terra sotto i piedi.

Io vengo a romperti i pensieri.

Io mando giu l’arsenico, non lascio manco più le goccioline

xanax come noccioline e pare da rimpicciolire.

E sogno un mondo che finisca degnamente

Che esploda, non che si spenga lentamente.

Io sogno i led e i riflettori alla Cappella Sistina

Sogno un impianto con bassi pazzeschi.

Sogno una folla che salta all’unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi

Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli

sopra una folla danzante di vandali.

Li vedo al rallenty, miliardi di vite

Mentre guido il meteorite sto puntando lì.

Io sogno i led e i riflettori alla Cappella Sistina

Sogno un impianto con bassi pazzeschi.

Sogno una folla che salta all’unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi.

Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli

sopra una folla danzante di vandali.

Li vedo al rallenty, miliardi di vite

Mentre guido il meteorite sto puntando lì

