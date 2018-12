Walter Nudo Grande Fratello | Carriera | Vita privata | Curiosità | Social

Ha conquistato tutti con la sua profondità e il suo carattere gentile, mite ed equilibrato. Ma anche con qualche rivelazione hot confessata ai compagni di avventura del Grande Fratello Vip 2018. Walter Nudo, attore e sportivo italiano classe 1970, è il vincitore della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Alla vigilia, era il favorito numero uno per la vittoria finale. Un pronostico decisamente rispettato.

La sua vita è una vera avventura, divisa tra Italia e America, tra sport e recitazione, sue grandi passioni. Nonostante il suo grande fascino, nei mesi all’interno della Casa Walter Nudo non nasconde le sue fragilità e le sue insicurezze, diventando presto uno dei personaggi più amati sia dai concorrenti che dal pubblico.

Walter Nudo Grande Fratello | Carriera | Gli inizi

Nato a Montreal il 2 giugno 1970 da genitori italiani, il giovane Nudo vive i suoi primi dieci anni proprio in Canada. Poi il trasferimento in Italia, precisamente a Genova.

Dopo il diploma come perito chimico, conseguito nel 1989, torna in America, stavolta a Los Angeles, dove inizia i suoi studi di recitazione alla Acting class. Prova a mantenersi facendo dei lavoretti: prima come lavapiatti, poi come pizzaiolo. In questo periodo fa anche il ballerino osé nei night club.

Nel 1994, poi, il ritorno in Italia, a Roma, dove conclude gli studi da attore presso la scuola Duse. In quegli anni ottiene le sue prime parti.

Walter Nudo Grande Fratello | Carriera | Televisione e cinema

Nel 1995 è ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, mentre parallelamente prova la strada del canto, con scarsa fortuna. Tra 1995 e 1996 approda anche al cinema, con i film “Ragazzi della notte” di Jerry Calà e “Fantozzi – Il ritorno” di Neri Parenti.

Il successo tuttavia arriva dal piccolo schermo: prima grazie alla trasmissione “Colpo di fulmine”, condotta nel 1997 in coppia con Alessia Marcuzzi; poi grazie all’Isola dei famosi del 2003, dalla quale esce vincitore.

Walter Nudo Grande Fratello | Carriera | L’Isola dei famosi

Nonostante la vittoria, la partecipazione al reality show di sopravvivenza segna profondamente Nudo, tanto nel corpo quanto nella mente. In 50 giorni di permanenza sull’isola, infatti, l’attore perde 20 chili. Inevitabili alcuni problemi di salute che, come lui stesso dichiara, si rivelano difficile da superare.

Dopo l’isola, Nudo recita in alcune fiction come Un posto al sole, Incantesimo e Carabinieri. Nel frattempo torna a vivere a Los Angeles. Nel 2015, tra l’altro, gira una serie tv (Agent X) al fianco di Sharon Stone.

Walter Nudo Grande Fratello | Carriera | Il GF Vip

Scomparso dai radar televisivi, soprattutto negli anni in cui si dedica alla carriera sportiva e musicale, Nudo figura tra i concorrenti del GF Vip 2018.

All’interno della Casa si rivela uno dei concorrenti più profondi, riflessivi e di animo buono. Molto apprezzato dai suoi compagni di viaggio, trova il coraggio di rivelare loro di essere single da quasi un anno e di essere ancora innamorato della sua ex moglie Cèline Mambour.

Nella puntata finale, il 10 dicembre 2018, viene eletto vincitore del reality dal pubblico a casa.

Walter Nudo Grande Fratello | Sport

Amante da sempre dello sport, da adolescente frequenta una scuola di Karate Shotokan. Cintura nera a 17 anni, conquista il titolo italiano di kumite nella categoria 75 kg.

Dal 1996 si dedica alla boxe: nei quattro anni successivi sale sul ring dieci volte, ottenendo sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nel 1998 l’attore rifiuta la proposta di diventare professionista.

Negli anni si dedica anche alla corsa, arrivando a partecipare anche alla Maratona di New York, e all’automobilismo. Nel 2009-2010 infatti prende parte al campionato CITE cat. 3.0 D., vincendo il titolo, e al campionato Superstars.

Walter Nudo | Vita privata

Negli anni Novanta Nudo ha una relazione con una ballerina genovese, Tatiana Tassara. Dal loro amore, durato 8 anni, nascono due figli: Elvis e Martin Carlos. Entrambi seguono la carriera della madre, diventando ballerini.

Quando Nudo e Tassara si lasciano, i due ragazzi rimangono con la madre, anche se vedono spesso il padre, come testimoniato dalle foto sui social.

Nel 2004 Nudo ha una nuova relazione, con la collega Samuela Sardo, conosciuta sul set di “Incantesimo”. Anche questa storia, però, arriva al capolinea, nel 2008.

Due anni dopo, però, Nudo sposa Cèline Mambour, stilista francese. I due si conoscono nel 2009, al Mugello, dove lui gareggia per il campionato automobilistico Superstars. Molto riservata, la coppia non è mai stata sotto i riflettori. Così anche la fine del loro amore passa sotto traccia.

Durante la partecipazione al GF Vip, Nudo confessa di pensare ancora a Mambour. La donna gli risponde con una lettera, facendogli capire che una volta fuori dalla Casa si potrebbero rincontrare.

Divenuto un simbolo di bellezza, in alcune interviste Nudo afferma che da ragazzino era grassottello e che per questo ha avuto problemi di autostima.

La vita di Walter non è sempre stata rosa e fiori: l’attore canadese naturalizzato italiano ha sofferto di un grave stato di depressione da cui è riuscito a guarire con molta fatica. Si è salvato grazie alla fede e al supporto della sua famiglia allargata.

Walter Nudo | Social

Walter Nudo è molto presente sui social network. Su Facebook, l’attore conta oltre 100mila follower. Su Instagram (QUI il suo account), invece, vanta più di 89mila utenti.

Nudo ha anche un canale Twitter, che tuttavia non aggiorna spesso e che ha “solo” 2mila fan.