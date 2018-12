VILLA CRESPI – Due stelle Michelin, tre forchette guida Gambero Rosso, quattro Cappelli guida Espresso: sono questi i principali riconoscimenti ricevuti dal ristorante Villa Crespi dello chef Antonino Cannavacciuolo.

“Ispirato dalla tradizione della sua terra di origine, la Campania, e d’adozione, il Piemonte, e dalla semplicità dei sapori di casa, propone una cucina sempre sorprendente, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in un’armoniosa fusione tra passato e presente per una cucina mediterraneo-creativa coinvolgente ed emozionante”, si legge sul sito del locale.

Un locale che tiene insieme dunque i piatti tipici e i prodotti della Campania, nobilitandoli ulteriormente grazie alle influenze delle altre tradizioni culinarie che Cannavacciuolo ha conosciuto nel corso delle sue esperienze nel resto d’Italia e d’Europa.

Il ristorante Villa Crespi si trova all’interno di una villa storica situata nel comune di Orta San Giulio, presso il Lago d’Orta (in Piemonte).

Si tratta di un edificio storico, in stile moresco, costruito nel 1879 per iniziativa dell’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi, esponente di spicco della famiglia Crespi, che operava nel settore tessile e che lo utilizzava come residenza estiva.

Il ristorante Villa Crespi possiede anche una ricca e pregiata cantina di vini: 1.800 etichette che vanno dalle proposte classiche a quelle più contemporanee.

Villa Crespi | Menù

Ecco alcuni dei piatti che si possono degustare visitando il ristorante Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo.

Lo chef, noto al grande pubblico per essere da anni il giudice del cooking show di Sky MasterChef, propone alcuni interessanti itinerari culinari.

Villa Crespi | Buon viaggio (180 € a persona)

Scampi di Sicilia alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Linguina di Gragnano, calamaretti,

salsa al pane di segale

Triglia, patate, cime di rapa e colatura

di provola affumicata

Piccione, fegato grasso al grué di cacao,

salsa al Banyuls

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Per chi preferisce invece ordinare “alla carta”, ecco una selezione dei piatti principali e dei relativi prezzi del ristorante Villa Crespi.

Villa Crespi | Antipasti

Scampi di Sicilia alla “pizzaiola”, acqua di polpo 45 €

Gamberi, tartare di mozzarella, puntarelle, cime di rapa 45 €

Tonno vitellato 50 €

Primi piatti

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale 40 €

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala 40 €

Ravioli di gambero grigliato, coriandolo, rafano e conchigliacei 50 €

Villa Crespi | Pesce

Branzino cotto e crudo, bagna càuda 60 €

Anguilla alla beccafico, scarola e arance 60 €

Triglia, patate, cime di rapa e colatura di provola affumicata 50

Carne

Agnello da latte, spezie, agrumi 60 €

Testacoda di manzo 60 €

Vitella, animelle e tartufo nero 60 €

Dessert

Sfera di bonet 25 €

Dolce al cioccolato 30 €

Il falso uovo 30 €

Prezzi

I prezzi per un pasto completo potrebbero non essere alla portata di tutti, considerando che si andrebbe a spendere in media circa 180 € a persona. Bisogna tenere conto però che si tratta di un ristorante di uno chef doppia stella Michelin.

Villa Crespi | Prenotazione

Per prenotare un tavolo verificando la disponibilità per la data prescelta, basta collegarsi sul sito e compilare l’apposito form.