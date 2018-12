Vacanze di Natale 2018 | Cosa fare | Dove andare | Idee viaggi | Mete | Offerte

Con il Natale arrivano anche le vacanze. Non solo per i nostri figli, che godranno di una lunga pausa scolastica, ma anche per molti di noi che potranno staccare la spina, spegnere pc e telefonini e godersi un po’ di relax.

Qualche giorno di riposo da passare magari in qualche meta esotica, al caldo, oppure sulle piste da sci o in qualche città d’arte. Insomma, lontano da casa.

Ma dove andare? Se siete indecisi in questo pezzo potrete trovare qualche risposta, un consiglio su dove passare le prossime festività natalizie.

Prima di tutti bisogna capire cosa si vuole fare: montagna, mare, campagna, città d’arte?

Ci sono i Mercatini di Natale, le città storiche e le terme dove rilassarsi, i piccoli borghi o le località di montagna dove festeggiare il Capodanno ad alta quota e poi ci sono le destinazioni per un viaggetto al caldo. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Ma facciamo un passo alla volta.

VACANZE DI NATALE 2018 – METE ESTERE

Uno dei posti più belli per il Natale è sicuramente l’Alsazia, regione storica della Francia Nord-occidentale ricca di posti magici e molto natalizi. Tra questi Colmar, Strasburgo e Mulhouse.

Un po’ più a nord invece c’è Amsterdam (Olanda) e Stoccolma (Svezia), mete forse più costose ma incantevoli.

Sempre a nord c’è poi Praga, molto particolare ma anche fredda.

Andando verso est invece Budapest (Ungheria), una delle destinazioni più convenienti per viaggiare tra Natale e Capodanno, è relativamente economica.

Volete il caldo? Il Marocco potrebbe fare al caso vostro. Meta vicinissima all’Italia ed economica. Visitate i paesini, fermatevi a Marrakech e non perdete una visita a Chefchaouen, la città blu del Marocco.

Ottima anche l’opzione Canarie (Spagna), ma attenti al vento.

Nel caso in cui invece il vostro portagli fosse più profondo e le ferie più lunghe perché non pensare a qualche metà più “particolare” e lontana. Tra tutte Dubai (Emirati Arabi) e Bali (Indonesia).

VACANZE DI NATALE 2018 – METE ITALIANE

In Italia la scelta non è vasta. Di più. Abbiamo mete più “calde” come la Sicilia, sì certo il bagno al mare forse sarebbe un po’ azzardato, ma l’isola è comunque ricca di cultura e tantissimi posti da visitare, e mete molto natalizie come le nostre montagne dalle Alpi alle Dolomiti passando per l’Appennino. Tanta scelta per tutte le tasche.

Il top a livello sciistico sono sicuramente le Alpi e le Dolomiti, ma ovviamente il prezzo per una settimana tende ad essere un po’ più alto rispetto alle mete appenniniche.

Qualche consiglio preciso: Cortina d’Ampezzo (ideale per svago e piste da sci), Madonna di Campiglio, Canazei, Corvara, Val di Susa e tante, tante altre.

Capitolo città d’arte. Il nostro paese ne è pieno. Da nord a sud ci sono tantissimi posti da visitare. Un consiglio per zone: al nord Venezia, meta romantica e particolare: unica al mondo; al centro Roma e Firenze: due città diverse ma impossibile non vistarle almeno una volta nella vita; al sud Napoli e Palermo, città calorose e allegre.

Roma-Valencia con TapPortugal a partire da 110 euro a/r. Partenza il 24 dicembre, ritorno il 28 dicembre 2018.

Italia-Dublino dal 24 al 30 dicembre con Ryanair a partire da 154 euro.

Italia-Lisbona dal 24 al 1 gennaio a partire 200 euro a/r con Ryanair.

