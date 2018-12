Uomini e donne 2018 2019 | Canale 5 | Anticipazioni | Tronisti | Storia | Curiosità | Streaming Tv

Anche quest’anno a riempire il primo pomeriggio di Canale 5 va in onda Uomini e donne, ormai storico programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45, per una durata di circa un’ora.

Questa edizione – la numero 23 – è iniziata molto presto, il 10 settembre 2018; i tronisti, le vere “star” del programma, questa volta sono, per la categoria “young”, Marta Fasone, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez.

Uomini e donne | Storia del noto programma di Canale 5

La prima messa in onda risale al 16 settembre 1996, quando il format veniva presentato come la versione “adulta” di un altro talk show tuttora conosciuto e trasmesso, Amici.

Se infatti quest’ultimo fungeva da cassa di risonanza della voce dei più giovani – talenti e non – Uomini e donne voleva invece dare spazio alle coppie e alle loro storie peculiari, che venivano “condivise” con il pubblico.

A quel tempo il talk show andava in onda in diretta e le tematiche affrontate, sia dalla coppia specifica come dal pubblico, erano le più varie e appunto attinenti ai più comuni problemi di coppia: tradimento, separazione, rapporto con i figli, problemi familiari, coniugali o sul lavoro ecc.

Il pubblico, diviso per categoria femminile e maschile (da qui il nome del format) veniva moderato nei suoi interventi dalla presentatrice; in quanto ai protagonisti delle puntate, questi cambiavano di volta in volta.

Il successo del format, in questa sua prima edizione, fu vincente, finché la “concorrenza” di Al posto tuo – programma di Rai 2 condotto da Alda D’Eusanio – non costrinse gli autori a immettere qualche elemento di novità.

Fu infatti così che in seguito, con l’arrivo del nuovo millennio – precisamente nel 2001 – il programma ha stravolto completamente il proprio format, assumendo le forme di un dating show in cui l’obiettivo è formare delle coppie che possano funzionare anche a telecamere spente; da quel momento finì di essere trasmesso in diretta.

Uomini e donne | Tronisti

Ogni stagione vengono chiamati nuovi tronisti, cioè nuovi ragazzi e ragazze in cerca della propria metà. Il termine “tronista” deriva dal fatto che questi “concorrenti” si siedono in trasmissione su una speciale sedia e vengono “corteggiati” da aspiranti futuri compagni di vita.

Molti sono i tronisti che, a seguito della partecipazione nel programma della De Filippi, hanno fatto carriera in tv o nel cinema; ricordiamo, tra i più noti, Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Francesco Arca, Andrea Damante, Giorgio Alfieri e Francesco Monte.

Se inizialmente i tronisti erano solo ragazzi e ragazze di una determinata fascia di età, per lo più giovanile, la novità degli ultimi anni è stata l’introduzione del “Trono Over”, dove si trovano nello stesso “gioco” anche uomini e donne sopra la quarantina. Due edizioni fa, inoltre, dopo tanti anni di sole coppie etero, il programma ha aperto anche alla partecipazione di persone omosessuali.

Uomini e donne streaming e tv

Tutte le puntate di Uomini e donne sono visibili in chiaro, gratis, su Canale 5 tutti i giorni, dal venerdì al sabato, a partire dalle ore 14.45.

La trasmissione va in onda anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Le interviste e le puntate sono disponibili dalle ore successive all’orario di messa in onda grazie alla piattaforma on demand su Mediaset Play.