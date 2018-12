L’Amica geniale 2 | Storia del nuovo cognome | Trama | Anticipazioni

Storia del nuovo cognome – Dopo il grande successo della prima stagione, che ha fatto totalizzare alla Rai degli ascolti da record, arriva la conferma tanto attesa dagli amanti della serie (e dei romanzi di Elena Ferrante prima di lei): la seconda stagione de L’Amica geniale si farà.

Come per quanto è riguardato la prima, anche la seconda stagione sarà tratta fedelmente dal secondo capitolo della quadrilogia della Ferrante; si intitolerà infatti Storia del nuovo cognome, esattamente come il libro.

A confermare la messa in cantiere della seconda stagione della fortunata serie è stata proprio la Rai che, insieme anche ad HBO, non vede l’ora di ripetere i picchi di ascolti registrati nelle ultime settimane.

La serie, come anche tutto il cast di attori e attrici – molti dei quali alla loro prima esperienza – sono stati largamente apprezzati da pubblico e critica, motivo per il quale sarà molto probabile rivederli tutti sul futuro set della seconda stagione.

Storia del nuovo cognome | Trama e anticipazioni

Storia del nuovo cognome è, come già anticipato, il titolo del secondo capitolo della quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante.

Ed è proprio su di esso che sarà basata la seconda stagione della serie Rai; se in questi primi otto episodi abbiamo seguito la nascita e lo sviluppo dell’amicizia tra le due ragazze, prima bambine e poi adolescenti, con la seconda stagione vedremo Elena e Lila, ormai donne, avere a che fare con nuove vicende e difficoltà.

L’evoluzione delle loro vite, sempre raccontata dal punto di vista di Elena Greco, spesso le porterà a stare lontane, ma le amiche continueranno sempre a spalleggiarsi e a starsi vicino seppur vivendo esperienze e contesti profondamente diversi.