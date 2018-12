Stasera in tv 24 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Messa di Natale, Frozen, Concerto di Natale, Una poltrona per due

Cosa c’è stasera in tv 24 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 24 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 24 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – Telegiornale

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:20 – Dalla Basilica di San Pietro Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

23:15 – A Sua immagine – Speciale Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani

23:30 – Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale notte di Natale

00:05 – I limiti non esistono

00:25 – Testimoni e Protagonisti Ventunesimosecolo – Vincenzo Salemme

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Frozen – Il regno di ghiaccio

22:50 – Frozen Fever

23:00 – Frozen – Le avventure di Olaf

23:20 – Quel complicato viaggio di Natale

00:50 – Il Signore dello zoo

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – 42.mo Festival del Circo di Montecarlo

23:30 – TG3

23:42 – Meteo 3

23:45 – La marcia dei pinguini – Il richiamo (Prima visione Rai)

Stasera su Rai 4

21:05 – Ladyhawke

22:58 – La congiura della pietra nera

00:37 – Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – CONCERTO DI NATALE IN VATICANO

00:20 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

Stasera su Italia 1:

19:40 – I SIMPSON-IL FILM – 1 PARTE

20:28 – TGCOM

20:31 – METEO.IT

20:34 – I SIMPSON-IL FILM – 2 PARTE

21:25 – UNA POLTRONA PER DUE – 1 PARTE

22:42 – TGCOM

22:45 – METEO.IT

22:48 – UNA POLTRONA PER DUE – 2 PARTE

23:45 – I GRIFFIN – UN NATALE SENZA SPIRITO – 1aTV

00:15 – I GRIFFIN – COME I GRIFFIN RUBARONO IL NATALE

Stasera in tv 24 dicembre 2018 su Rete 4:

20:00 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – LA CONQUISTA DEL WEST – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – LA CONQUISTA DEL WEST – 2 PARTE

00:12 – BLUES BROTHERS-IL MITO CONTINUA

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA VARIABILE DELL’APPUNTAMENTO

21:00 – KRAMPUS – NATALE NON E’ SEMPRE NATALE – 1 PARTE

21:39 – TG COM

21:44 – METEO

21:46 – KRAMPUS – NATALE NON E’ SEMPRE NATALE – 2 PARTE

23:05 – LA BAMBOLA ASSASSINA 3 – 1 PARTE

23:35 – TG COM

23:40 – METEO

23:41 – LA BAMBOLA ASSASSINA 3 – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Le tre vite della gatta Tommasina

22:00 – Cantando sotto la pioggia

00:00 – Nightmare Before Christmas

01:30 – Polar Express

Stasera su Rai Movie:

19:20 – I due colonnelli

21:10 – I professionisti

23:15 – La magnifica preda

00:55 – Paradise Road

Stasera su Cine Sony:

19:15 – L’albero che salvò il Natale

21:00 – Un matrimonio per Natale – PRIMA VISIONE

22:50 – Spy

01:05 – Sono un fenomeno paranormale

Stasera su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI

21:00 – IL TANGO DELLA GELOSIA

23:09 – IL BARBIERE DI RIO

01:20 – NOTE DI CINEMA

01:26 – LES MISERABLES

Stasera su Tv8:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Langhe e Roero

21:30 – La storia infinita

23:15 – Conciati per le feste

01:00 – Il fascino della paura

Stasera su Italia 2:

20:10 – DRAGON BALL: LE GRANDI BATTAGLIE – GOKU CONTRO I SAYAN

20:40 – DRAGON BALL: LE GRANDI BATTAGLIE – UN AVVERSARIO IMBATTIBILE

21:10 – MY HERO ACADEMIA II – LA RESA DEI CONTI

21:40 – MY HERO ACADEMIA II – LE CONSEGUENZE DI STAIN L’ELIMINA EROI

22:10 – MY HERO ACADEMIA II – STAGE DEI FUTURI EROI

22:40 – FUTURAMA – LA MACCHINA SATANICA

23:05 – FUTURAMA – UN AMORE SBUCATO DAL PASSATO

23:25 – ZANZIBAR – IL CIELO SOPRA ZANZIBAR

23:55 – ZANZIBAR – UNA FESTA COI FIOCCHI

00:35 – ZANZIBAR – ASPETTANDO RAUL

Stasera in tv 24 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – QUATTRO FANTASMI PER UN SOGNO – 2 PARTE

23:15 – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:45 – Affari di famiglia Una mini Bugatti

21:15 – La vita di Adele

00:30 – La seduzione

02:30 – Simona

Stasera su Nove:

20:00 – Spie al ristorante

20:20 – Cucine da incubo Italia – Da Penna

21:25 – La neve nel cuore

23:30 – The Order

00:50 – Undressed

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Pomi d’ottone e manici di scopa

22:35 – Il paradiso può attendere

00:35 – Star Trek

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Padre o poliziotto?

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Non vi dimenticherò mai

01:15 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – Schenee

23:00 – Vite al limite – La storia di Teretha

00:00 – Xmas ER: tutta colpa di Babbo Natale

Stasera su Spike:

19:10 – Sono il numero quattro

21:30 – Top Gear

22:20 – Top Gear

23:10 – Top Gear

Stasera in tv 24 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – The Greatest Showman Prima TV

23:15 – Come un gatto in tangenziale

Stasera su Sky Uno:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Londra

21:15 – Cirque du Soleil Prima TV

23:00 – Hell’s Kitchen Italia

00:30 – E poi c’è Cattelan a teatro Best of

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.