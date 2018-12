Se son rose | Film | Leonardo Pieraccioni | Cast | Trama | Trailer | Video

Dal 29 novembre 2018 è al cinema “Se son rose”, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni. Durata 90 minuti. Distribuito da Medusa Film.

Commedia ovviamente diretta dall’attore toscano che ricopre anche il ruolo di protagonista della pellicola.

Un film per tutti.

Se son rose | Film | Leonardo Pieraccioni | Cast

Cast che, oltre a Leonardo Pieraccioni, vede: Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi.

Se son rose | Film | Leonardo Pieraccioni | Trama | Trailer | Video

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare un messaggio: “Sono cambiato. Riproviamoci!”..?

Succede a Leonardo Giustini (Leonardo Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Artefice di tutto sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno.

Sms a cui alcune delle ex incredibilmente rispondono e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si trasforma in una macchina del tempo: per Leonardo inizia quindi un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.

Se son rose | Film | Leonardo Pieraccioni | Trailer | Video

Di seguito il trailer di Se son rose, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni:

E gli altri video sul film:

Insomma, una commedia tutta da ridere ma che lascia anche qualche spunto di riflessione. Buona visione!