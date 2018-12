Ecco chi è Rubina Rovini, la concorrente di MasterChef All Stars Italia

Rubina Rovini | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

RUBINA ROVINI – Rubina Rovini è stata una delle concorrenti più note delle passate edizioni di MasterChef (in particolare la sua, la quinta) e si candida ad essere una delle protagoniste assolute anche di MasterChef All Stars Italia.

Ma chi è Rubina Rovini? Classe 1981, nasce in Toscana da mamma pugliese e papà toscano (Renzo, famoso architetto). Genitori che gli hanno trasmesso il grande amore per la cucina.

Prima di dedicarsi totalmente ai fornelli però Rubina ha avuto altre esperienze come quella di ballerina classica professionista e dipendente di banca (responsabile ufficio titoli in un gruppo bancario locale).

Dopo l’esperienza televisiva in MasterChef 5 il cambio di vita: Rubina infatti è entrata a far parte della brigata di Villa Crispi, il noto ristorante (qui il menù e i prezzi) di Antonino Cannavacciulo, personal chef, consulente per la ristorazione, brand ambassador e docente di cucina (qui il suo sito internet)

Ma non solo: ci sono state anche grosse novità dal punto di vista della vita privata. Rubina infatti è diventata mamma di Vittorio avuto dal marito Giuliano.

In vista della nuova avventura Rubina ha dichiarato: “Prima di entrare nella MasterClass avevo solo cucinato a casa: avevo paura ed ero molto spaventata. Oggi ho fatto tante esperienze in Italia e all’estero, ho lavorato in ristoranti stellati e cucinato di fronte a centinaia di persone: mi sento molto più consapevole e matura, sia tecnicamente sia emotivamente”.

Poi ancora: “Appena tornata da MasterChef mi sono tatuata una frase, “ogni respiro è una seconda possibilità”: per me MasterChef All Stars è questa seconda possibilità, una nuova occasione per cambiare la mia vita come quando sono entrata la prima volta in questa cucina. Penso di poter vincere: sono più matura e più esperta, so che ce la posso fare!”.

Rubina Rovini | Curiosità

Di seguito alcune curiosità su Rubina Rovini:

Piatto forte

“Il mio piatto forte è “Sud Sud”. Ho unito il sud della mia Puglia con il sud del Brasile, paese che ho visitato spesso e di cui apprezzo particolarmente la cucina”.

A chi si ispira

“Adoro Chef Cannavacciuolo e la sua cucina. Ho collaborato con lui a Villa Crespi ed ho avuto modo di capire quanta importanza hanno le materie prime”.

Nome

Il suo nome fu scelto dal padre, Renzo Rovini (architetto di fama internazionale) che – secondo alcuni rumors – decise di chiamare così la figlia dopo aver lavorato a un progetto immobiliare del tennista Adriano Panatta, la cui figlia si chiama proprio Rubina.

Musica

“Mentre cucino alterno fra musica classica, in ricordo dei miei 16 anni di danza classica, oppure jazz o blues. Adoro Amy Winehouse, Otis Redding e molti altri musicisti black”.

Hobby

“Ne ho molti, uno su tutti è lo sport. Lo pratico dall’età di 3 anni…”