Propaganda Live | La7 | Diego Bianchi | Anticipazioni | Cast | Ospiti | Puntate | Streaming e tv

Propaganda Live è un programma tv condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, la cui prima stagione è andata in onda dal 29 settembre 2017 al 15 giugno 2018, in onda il venerdì in prima serata. Si tratta dell’erede naturale di Gazebo, programma andato in onda su Rai 3 dal 2013 al 2017.

Un talk politico/attualità che ha mantenuto la linea del suo predecessore: reportage sui principali fatti sociali e politici, realizzati dallo stesso Zoro, con commento in studio.

Propaganda Live | La7 | Diego Bianchi | Anticipazioni | Cast

Al fianco del conduttore Marco “Makkox” Dambrosio, ideatore del programma, e il tassista romano Mirko “Missouri 4” Matteucci.

Completano il cast la band formata dal chitarrista e cantautore Roberto Angelini, dal trombettista Giovanni Di Cosimo, dal batterista Fabio Rondanini, dal bassista Gabriele Lazzarotti, dal tastierista Daniele Rossi e dal sassofonista Daniele Tittarelli.

Propaganda Live | La7 | Diego Bianchi | Anticipazioni | Ospiti fissi

Ospiti fissi: il direttore de L’Espresso Marco Damilano e i giornalisti Paolo Celata, del TgLa7, e Francesca Schianchi, de La Stampa.

Propaganda Live | La7 | Diego Bianchi | Anticipazioni | Ospiti | Puntata 9 novembre 2018

Tra gli ospiti di Diego Bianchi nella puntata di Propaganda Live in onda il 9 novembre 2018 in prima serata: Lilli Gruber e Gio Evan. Al centro della puntata un reportage sul maltempo girato a Belluno e la politica italiana, con le tensioni nel governo gialloverde.

Propaganda Live | La7 | Puntate | Streaming e tv

Il programma tv Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi, va in onda tutti i venerdì sera in prima serata in chiaro su La7.

E’ inoltre possibile seguire le puntate in streaming tramite il sito di La7 e rivederle on demand sempre sul portale della tv di Urbano Cairo.

Propaganda Live | La7 | Social | Twitter

Propaganda Live è molto attivo sui social. In particolare su Twitter: QUI IL PROFILO