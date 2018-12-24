Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia lunedì 24 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– MOLTE NUBI COMPATTE SULLE AREE ALPINE CON PRECIPITAZIONI SPARSE
PIU’ FREQUENTI SULLE AREE DI CONFINE E CON NEVICATE DIFFUSE SULLE
CIME PIU’ ALTE, INIZIALMENTE CON QUOTA NEVE AL DI SOPRA DEI 2000
METRI, IN DISCESA FINO AI 1000-1200 METRI DALLA TARDA MATTINATA;
GENERALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI DAL POMERIGGIO SUI SETTORI
ORIENTALI, DALLA SERATA SULLE RESTANTI AREE;
– NUVOLOSITA’ DIFFUSA BASSA E STRATIFORME SU LIGURIA CENTRO
ORIENTALE, AREE PIANEGGIANTI E LUNGO LE COSTE ADRIATICHE CON
ASSOCIATE FOSCHIE DENSE, NEBBIE E QUALCHE DEBOLE PIOGGIA SULLE COSTE
ROMAGNOLE;
NEL CORSO DELLA TARDA MATTINATA TENDENZA A PARZIALE TEMPORANEO
DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’.
CENTRO E SARDEGNA:
– ADDENSAMENTI SPARSI ANCHE COMPATTI DI NUBI BASSE SU SARDEGNA,
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE SETTENTRIONALI E SU GRAN PARTE DEL LAZIO, CON
ASSOCIATI DEBOLI PIOVASCHI SU ALTA TOSCANA A RIDOSSO DELLE AREE
APPENNINICHE;
INIZIALMENTE POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE;
NEL CORSO DEL POMERIGGIO GRADUALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’
COMPATTA SUL SETTORETIRRENICO CON SCHIARITE SEMPRE PIU’ AMPIE DALLA
SERATA, MENTRE LE NUBI AUMENTERANNO SULLE REGIONI ADRIATICHE DOVE SI
POTRANNO AVERE PIOGGE O ROVESCI SPARSI IN PARZIALE ATTENUAZIONE
SERALE SULLE MARCHE SETTENTRIONALI;
DALLA SERATA-NOTTATA NEVE SULL’ABRUZZO INIZIALMENTE A QUOTE SUPERIORI
AI 1000-1200 METRI.
-FOSCHIE E NEBBIA IN BANCHI NELLE VALLATE INTERNE E LUNGO I LITORALI
SI DISSOLVERANNO NEL CORSO DELLA MATTINATA.
SUD E SICILIA:
– ADDENSAMENTI CONSISTENTI SULLE AREE TIRRENICHE PENINSULARI E SULLA
SICILIA OCCIDENTALE, CON LOCALI PIOGGE O ROVESCI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL MERIDIONE;
DAL POMERIGGIO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ A PARTIRE DA MOLISE E PUGLIA
GARGANICA, IN ESTENSIONE AL RESTO DEL SUD PENINSULARE CON PIOGGE O
ROVESCI SPARSI.
TEMPERATURE:
– MASSIME IN DECISO AUMENTO SU PIANURA PADANA E SULLE REGIONI CENTRO
MERIDIONALI ADRIATICHE, STAZIONARIE O IN LIEVE DIMINUZIONE ALTROVE.
VENTI:
– DEBOLI O MODERATI OCCIDENTALI AL NORD IN ROTAZIONE DAI QUADRANTI
SETTENTRIONALI LUNGO L’ARCO ALPINO, SULLE AREE DELL’ALTO ADRIATICO E
SULLA LIGURIA, CON TEMPORNEI RINFORZI;
– DA MODERATI A FORTI DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA IN ESTENSIONE DALLA
TARDA MATTINATA A SICILIA, CALABRIA E AREE INTERNE FRA CAMPANIA,
PUGLIA SETTENTRIONALE E BASILICATA;
– DA DEBOLI A MODERATI OCCIDENTALI ALTROVE CON TENDENZA A RUOTARE DAI
QUADRANTI SETTENTRIONALI.
MARI:
– DA POCO MOSSO A MOSSO L’ADRIATICO CON MOTO ONDOSO IN RAPIDA
INTENSIFICAZIONE SERALE FINO AD AGITATO;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI GLI ALTRI MARI CON TENDENZA A DIVENIRE
AGITATI IL MAR DI SARDEGNA ED IL TIRRENO CENTRALE.
Previsioni meteo in Italia martedì 25 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI BASSI E STRATIFORMI SULLA PIANURA PADANA E LUNGO LE
COSTE ADRIATICHE CON ASSOCIATE FOSCHIE DENSE E NEBBIE, IN TEMPORANEO
DIRADAMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SUL RESTANTE SETTENTRIONE, A PARTE
QUALCHE NUBE IN PIU’ ATTESA AL MATTINO SUI RILIEVI DEL TRIVENETO, MA
SENZA FENOMENI ASSOCIATI.
CENTRO E SARDEGNA:
– ANNUVOLAMENTI CONSISTENTI SU BASSA SARDEGNA E REGIONI ADRIATICHE,
IN GRADUALE DISSOLVIMENTO DAL POMERIGGIO E BEL TEMPO SULLE ALTRE ZONE
DEL CENTRO.
AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO ATTESE LOCALI FOSCHIE DENSE NELLE
VALLATE.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO CIELO MOLTO NUVOLOSO SU CALABRIA NONCHE’ SU SICILIA
SETTENTRIONALE ED ORIENTALE CON DEBOLI FENOMENI SPARSI, LOCALMENTE
ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE E NEVOSI SUI RILIEVI
CALABRESI OLTRE I 1500 METRI;
SEGUIRANNO AMPIE SCHIARITE CON ESAURIMENTO DELLE PRECIPITAZIONI.
– NUVOLOSITA’ DIFFUSA E CONSISTENTE ANCHE SU MOLISE, AREE
APPENNINICHE CAMPANE, PUGLIA E BASILICATA CON QULCHE OCCASIONALE
PIOVASCO AL PRIMO MATTINO TRA CILENTO ED AREA LUCANA.
– SCARSA NUVOLOSITA’ ED AMPIO SOLEGGIAMENTO ALTROVE, A PARTE
ADDENSAMENTI CONSISTENTI ATTESI NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA SUL
RESTANTE TERRITORIO SICILIANO.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE LUNGO LE AREE PEDEMONTANE DEL NORD E SULLA
SICILIA;
IN DIMINUZIONE SUL RESTO DEL PAESE, SPECIE SETTORE ALPINO ED
APPENNINICO;
– MASSIME IN SENSIBILE CALO OVUNQUE, PIU’ DECISO SULLE REGIONI
CENTRALI ADRIATICHE ED AL MERIDIONE PENINSULARE.
VENTI:
– DEBOLI VARIABILI AL SETTENTRIONE;
– DI PROVENIENZA SETTENTRIONALE SUL RESTO DEL PAESE:
DA DEBOLI A MODERATI AL CENTRO E FORTI AL MERIDIONE, SPECIE SULLE
AREE IONICHE.
MARI:
– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA, IL TIRRENO, LO
STRETTO DI SICILIA ED IL MEDIO ADRIATICO;
– AGITATO IL RESTANTE ADRIATICO;
– DA AGITATO A MOLTO AGITATO DAL POMERIGGIO LO IONIO.