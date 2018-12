Pensioni d’oro | Cosa sono | Quante sono | Soglia | Taglio | Notizie Oggi

Soprattutto negli ultimi tempi è tornato a surriscaldarsi il tema delle pensioni d’oro.

Queste – come molte altre questioni legate alla previdenza – sono prese di mira dall’esecutivo Lega-M5s, il quale ha annunciato tagli ed abolizioni e fissato un obiettivo in particolare: il taglio delle pensioni d’oro superiori a 5mila euro netti mensili e non coperte dal versamento di contributi.

È dunque opportuno fare chiarezza in merito: cosa sono le pensioni d’oro e chi le percepisce? Quali sono gli interventi che il governo vuole attuare nei loro confronti?

Pensioni d’oro | Cosa sono

Naturalmente, come suggerisce la loro denominazione, le pensioni d’oro costituiscono assegni pensionistici più consistenti del normale.

Di certo non esistono veri e propri parametri per stabilire se una pensione è d’oro o meno, ma diciamo che l’importo di questi assegni può oscillare tra i 40 e i 200mila euro annui e che i principali beneficiari sono ex parlamentari, ex dipendenti di Quirinale, Parlamento e Corte Costituzionale, ex consiglieri o dipendenti delle Regioni.

Le pensioni d’oro, proprio perché in un certo qual modo considerate “privilegi” fin troppo grandi concessi solo ad alcune categorie, sono state prese di mira già da qualche tempo sia da Lega che M5s, i quali ritengono di poter utilizzare le risorse derivanti dal loro taglio per “restituire le pensioni minime a 3 milioni di italiani”.

Il contratto di governo, infatti, al punto 26 tratta dei “Tagli dei costi della politica, delle istituzioni e delle pensioni d’oro” e contiene l’annuncio delle misure che l’esecutivo di Giuseppe Conte intende mettere in atto per effettuare questi tagli: “Riteniamo doveroso intervenire nelle sedi di competenza per tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi. Occorre ricondurre il sistema previdenziale (dei vitalizi o pensionistico) dei parlamentari, dei consiglieri regionali e di tutti i componenti e i dipendenti degli organi costituzionali al sistema previdenziale vigente per tutti i cittadini, anche per il passato. Occorre razionalizzare l’utilizzo delle auto blu e degli aerei di Stato, oltre che l’utilizzo dei servizi di scorta personale. Per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cd. pensioni d’oro (superiori ai 5.000,00 euro netti mensili) non giustificate dai contributi versati”

Pensioni d’oro | Quante sono

Ma quanti sono, a questo punto e dati alla mano, i pensionati d’oro? Secondo i dati dell’Osservatorio sui flussi di pensionamento dell’Inps nel 2017 c’è stato un aumento: gli assegni superiori ai 3mila euro mensili sono passati da 16mila a 20mila.

Togliendo chi cumula diversi redditi da pensione – e che quindi riceve due o più assegni comunque inferiori ai 5mila euro – coloro che intascano più di 5mila euro netti mensili con un assegno pensionistico sono però solo poche migliaia, secondo gli esperti troppo pochi per poter pensare a un recupero di risorse adatto a garantire le pensioni minime.

Pensioni d’oro | I tagli del governo giallo-verde

La maggioranza, nel corso della discussione a Palazzo Madama sulla legge di Bilancio, sta vagliando principalmente due ipotesi per il taglio delle pensioni d’oro.

La prima riguarda il blocco degli adeguamenti per gli assegni alti – fino cioè ai 150mila euro lordi – e il taglio del 40% per gli assegni superiori. La seconda invece guarda già a eventuali problemi di costituzionalità, quindi ipotizza un “contributo dorato” di solidarietà.

Tutto sta nel prendere una decisione; nel corso dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier, i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio, quest’ultimo ha parlato di taglio dal 25 al 40 per cento per la sola quota retributiva degli assegni. I tagli più ingenti andrebbero così a toccare gli assegni sopra i 500mila euro, che però riguardano una platea piuttosto spoglia: meno di 30 persone.

Matteo Salvini ha invece preferenza per la soluzione che prevede il blocco dell’adeguamento degli assegni; inoltre, ha parlato di pensioni superiori ai 5 mila euro, e non ai 4.500 come invece vogliono i pentastellati. Di qui una soluzione che quindi costituisce una sintesi tra le due proposte: blocco degli scatti per le prime fasce, taglio più consistente a livello percentuale per le fasce alte e “altissime”.

Riassumendo, in conclusione: il taglio dovrebbe riguardare assegni netti superiori ai 4-5 mila euro e, come già anticipato all’inizio, quelli non coperti da contributi versati.