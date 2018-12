Offerte Lidl Volantino | Prezzi | Prodotti | Date

OFFERTE LIDL VOLANTINO – Con il passare degli anni Lidl è diventata una realtà del nostro Paese sempre più importante. Sono tantissimi gli italiani che acquistano prodotti di tutti i tipi nell’azienda che nel 1992 si affacciò nel mercato italiano con il primo punto vendita di Arignano, in provincia di Vicenza.

Da vent’anni Lidl apre in media un punto vendita ogni 15 giorni. Con 600 filiali l’azienda è tra le protagoniste del mercato.

Un successo dettato anche dai prezzi molto favorevoli per i clienti italiani. Tante offerte una dopo l’altra. Quali esattamente? Di seguito la risposta:

Sul sito della catena tedesca (che appartiene alla Holding Schwarz, alla quale appartengono altre catene di supermercati tedesche, come Handelshof e Kaufland) sono presenti tantissimi volantini sui vari prodotti. Lidl infatti vende un po’ di tutto: dal cibo agli oggetti per il giardinaggio. Passando per vestiti e giocattoli. Insomma, nei vari punti vendita ci si può trovare di tutto e di più.

Lidl ha deciso di mettere in vendita la cannabis legale nei supermercati svizzeri

La catena di supermercati tedesca Lidl apre il mercato alla cannabis legale in Svizzera.

Nel comunicato diffuso dall’azienda di distrubuzione alimentare si legge: “Le piante sono coltivate in serre semi-automatizzate e strutture interne appositamente progettate”.

La cannabis in vendita nei supermercati è quella legale. In Svizzera la legge stabilisce che il principio attivo della marijuana legale può arrivare fino all’1 per cento, mentre in Italia il limite è dello 0,6 per cento.

La marijuana è in vendita in confezioni da tre grammi con un prezzo che si aggira tra i 15 e i 17 euro.

