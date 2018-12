NBA 2018-2019 diretta streaming e tv: ecco dove vedere le partite | Calendario

Riparte la NBA. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre prenderà il via della stagione 2018-2019 del campionato di basket americano, il più importante e famoso del mondo.

NBA 2018-2019 diretta tv: ecco dove vedere le partite

Partite che gli appassionati italiani potranno seguire tramite Sky Sport, l’unica tv a trasmettere in Italia il basket NBA. La tv satellitare ha infatti acquisito i diritti per poter trasmettere ben 12 gare a settimana, almeno una partita live al giorno.

Dove? Su Sky Sport NBA, canale 206 acceso 24 ore su 24 con la programmazione di NBA TV, programmi specializzati e rubriche di approfondimento e oltre 350 incontri live (dalla Regular Season alle Finals).

Confermata la partita della domenica in prima serata e (da dicembre) quello del sabato in seconda serata; una partita al giorno con il commento in italiano, le altre con la telecronaca originale; per i Playoffs, fino a 36 partite in onda, oltre a tutte le Conference Finals e le Finals.

Sempre al top la squadra NBA di Sky Sport, che racconterà con competenza lo spettacolo che solo il basket a stelle e strisce sa offrire: Flavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Paola Ellisse, Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua e Dario Vismara, alle telecronache; Davide Pessina, Marco Crespi e Matteo Soragna, al commento

Previsti poi i classici appuntamenti con: “All Star Saturday”, compreso l’All Star Game, “Christmas Day” e “Martin Luther King Day”.

Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, sulla App, sui nuovi social ufficiali dedicati e sul sito ufficiale NBA, in esclusiva in Italia su skysport.it, anche in versione mobile.

NBA 2018-2019 diretta streaming: ecco dove vedere le partite

Skysport.it offrirà sintesi, video, highlights delle gare della notte commentate in italiano, servizi, approfondimenti, interviste e almeno 4 match in live streaming.

Inoltre le partite potranno essere seguite sulla piattaforma, dedicata agli abbonati Sky, Sky Go.

NBA 2018-2019 | Calendario partite in tv e streaming

Si parte con un doppio appuntamento:

Notte martedì 16-mercoledì 17 ottobre

Ore 2.00: Boston Celtics-Philadelphia 76ers

(commento live originale)

(differita mercoledì ore 11; ore 17 e ore 21; commento Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna)

Ore 4.30: Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder

(commento live originale)

(differita mercoledì ore 14; ore 19 e ore 23.30; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Notte mercoledì 17-giovedì 18 ottobre

Ore 2.30: San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves

(commento live originale)

(differita giovedì ore 11; ore 14; ore 17 e ore 22; commento Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua)

Notte giovedì 18-venerdì 19 ottobre

Ore 4.30: Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers

(commento live originale)

(differita venerdì ore 14; ore 18 e ore 23; commento Flavio Tranquillo e Marco Crespi)

Notte venerdì 19-sabato 20 ottobre

Ore 2.30: Milwaukee Bucks-Indiana Pacers

(commento live originale)

(differita sabato ore 11; ore 14; ore 17 e ore 22.30; commento Francesco Bonfardeci e Dario Vismara)

Notte sabato 20-domenica 21 ottobre

Ore 1.00: Washington Wizards-Toronto Raptors

(commento live originale)

(differita domenica ore 11; commento originale)

Ore 4.30: Los Angeles Lakers-Houston Rockets

(commento live originale)

(differita sabato ore 14; ore 17 e ore 22; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Domenica 21 ottobre

Ore 24.00: Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks

(commento live Alessandro Mamoli e Marco Crespi)

(differita lunedì 22 ottobre ore 14; ore 19 e ore 22.30)

Notte domenica 21-lunedì 22 ottobre

Ore 3.00: Los Angeles Clippers-Houston Rockets

(commento live originale)

(differita lunedì ore 11 e ore 17; commento originale)