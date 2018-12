NATALE COSA CUCINARE MENU’ VEGANO – Il Natale è alle porte e oltre ai regali, porterà con sé tanto cibo. Normalmente la tradizione fa contenti tutti, ma la situazione può complicarsi quando si siede con noi a tavola un vegano.

Ecco allora qualche piatto da includere nel vostro Menu per accontentare tutti i palati!

Antipasti – Se avete poco tempo e non troppo voglia di lavorare questi antipasti fanno al caso vostro. Dalla tradizione libanese spuntato delle sfiziose idee come l’ hummus (la famosa purea di ceci) e babaganoush ( purea di melanzane), un’insalata di cavolo rosso, mele e noci o altrimenti la variante con lattuga e melograno. Se invece si punta a di più sofisticato la Vellutata di lenticchie con crostini di pane.

Primi piatti – Non c’è dieta e scelte alimentari che tengono, le usanze vanno tutte rispettate. Ecco che anche i vegani non possono tirarsi indietro all’immancabile portata di tortellini, con impasto di semola, acqua e curcuma, ripieni di formaggio vegano, germe di grano e noce moscata.

Ai meno conservatori, consigliamo invece spaghetti di riso con verdure, cannelloni con ripieno di funghi o la variante con ripieno di bietola, ricotta di soia e porri.

Secondi piatti – Tra i secondi piatti maggiormente gettonati, ci sono le crêpes salate con farina di ceci, da accompagnare con diverse farciture di funghi, formaggi vegani e guacamole. Per chi invece vuole rifarsi ai grandi classici si può presentare a tavola un arrosto di seitan con funghi alghe wakame.

Dolci – Essere bravi pasticceri non è mai stato facile, ma con un minimo di sforzo si può fare una bella figura con un piccolo sforzo. I dolci oltre ai grandi classici in versione vegana, sono diversi e per tutti i gusti: Mela gelata per i più minimalisti, Sformato di polenta vegana e per i fan del cioccolato si può optare per una sbrisolona vegana con crema al cioccolato o dei muffin al tè con cioccolato.