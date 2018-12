Gli auguri di Nadia Toffa dal letto di ospedale: “Sto facendo la chemio. Buon Natale, amici”

Nadia Toffa torna a pubblicare una foto della sua battaglia contro la malattia. La conduttrice de Le Iene, alla vigilia di Natale, posta sul suo account Instagram due foto: una in cui è ritratta sdraiata in un letto d’ospedale, provata dalle cure, e un’altra in cui sorride e fa il segno della vittoria.

“Ciao miei cari! Alla Vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia”, scrive la conduttrice Mediaset. Poi Nadia Toffa rivolge un pensiero agli operatori sanitari impegnati anche durante le feste: “Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell’anno sono qui per noi malati. Buon Natale amici. Vi voglio bene”.

E in fondo, dopo gli auguri rivolti ai suoi followers, aggiunge: “E comunque stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio 🙏🏿 buon Natale di cuore”.

Sotto al post di Nadia Toffa sono in tanti gli utenti che mostrano vicinanza alla conduttrice de Le Iene. Molti followers le augurano di finire presto la chemio, di rimettersi e di ricominciare a vivere serenamente, tutti le augurano di trascorrere un Natale circondata dagli affetti più cari.

La malattia e i capelli che ricrescono

Lo aveva già annunciato durante Le Iene: dopo i cicli di chemioterapia che ha dovuto affrontare per la malattia, i suoi capelli stanno finalmente ricrescendo. Ma l’aveva fatto con una parrucca rosso fuoco in testa. Ora però si è mostrata ai suoi fan senza nulla addosso, con la stessa positività che ha condiviso in questi mesi.

“Buongiorno bellissimi”, ha scritto Nadia Toffa su Instagram mercoledì 14 novembre 2018, sotto a uno scatto in cui si mostra sorridente e senza parrucca.

“Dai che i capelli ricrescono! Ho tutto un lato pelato che non vuole crescere ma piano piano raggiungerà gli altri”, rassicura la conduttrice tv.

“Il ciuffo è quello più folto e lungo, e tra l’altro anche più forte di prima. il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre. Io lavoro voi che fate? Vi abbraccio e vi auguro una giornata splendente”.

Su Twitter la conduttrice aveva scritto di essere riuscita a trasformare “il cancro in un dono e un’opportunità”, scatenando accese polemiche sui social.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Toffa aveva chiarito che le sue affermazioni volevano essere un messaggio di positività.

“Non sono stata chiara: il cancro è una sfortuna e si batte con la chemio. Ho cercato di trasformare questo accidente, che mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci”, ha dichiarato.