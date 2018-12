Dopo il matrimonio con Vincent Cassel durato diciannove anni dal quale sono nate due figlie (Deva, nel 2004, e Leonie, nel 2010), l’attrice italiana Monica Bellucci sembra aver ritrovato l’amore.

Intervistata dal periodico Elle, la Bellucci aveva “lanciato una frecciatina” all’ex marito dicendo che non si sarebbe mai vista a fianco di un uomo di vent’anni più giovane, anche se molto attraente. A differenza di quanto ha fatto Vincent Cassel che ha da poco annunciato il matrimonio con la modella Tina Kunakey, di trent’anni più giovane di lui.

La Bellucci sulla differenza di età nelle coppie aveva commentato:”Bisogna fare la differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrario siamo uguali agli animali”.

Ma a quanto pare l’attrice italiana ha cambiato idea. Il periodico francese Voici ha infatti pubblicato delle foto di Monica Bellucci in compagnia di un uomo di diciotto anni più giovane. Nelle immagini i due si baciano. L’uomo si chiama Nicolas Lefebvre.

La Bellucci in un’intervista rilasciata a Paris Match aveva dichiarato: “Non so se si tratti di un uomo normale. Io stessa non sarei capace di un’esistenza regolare e strutturata”.

“Non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio”.