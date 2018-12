Vince un milione alla lotteria, ma si rivela un errore

Una falsa vincita al Lotto. È accaduto a uno svizzero, Andreas Burkli. La tv pubblica Srf si è poi scusata per l’accaduto.

La vincita – Il giocatore ha vinto un milione alla lotteria e lo ha perso subito dopo. Sorteggiato in una lotteria televisiva poi annullata per uno errore tecnico, per l’uomo si è trattato di una felicità effimera. Andreas Burkli ha visto svanire il suo sogno all’ improvviso, come riporta la BBC.

Le scuse – La Tv pubblica svizzera Srf aveva dichiarato in diretta il vincitore del premio durante la serie televisiva Happy Day e si è poi scusata per la procedura andata storta.Per Andreas Bürkli sarebbe stato un sogno della lotteria diventare realtà, quando il suo nome è stato estratto da un tamburo e annunciato dal cantante tedesco Herbert Grönemeyer. Ora ad Andreas non resta che aspettare che passi il Natale, quando sarà fatto un nuovo sorteggio.

Il funzionamento – I potenziali vincitori hanno pagato 10 franchi svizzeri per accedere al gioco e hanno inviato i loro biglietti all’operatore della lotteria Swisslos nella speranza di vincere il jackpot di un milione di franchi. Dieci lotti sono stati inseriti nell’estrazione finale.

Non era il caso di Andreas Burkli, che è rimasto a bocca asciutta.