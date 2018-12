Meteo Capodanno 2019 | Previsioni | Temperature | Neve

METEO CAPODANNO 2019 – Che tempo farà a Capodanno? In tanti ci stiamo facendo questa domanda. Di seguito le previsioni meteo per la fine dell’anno.

Secondo le previsioni meteo stagionali per l’inverno 2018/19 i mesi più gelidi saranno gennaio e febbraio. Dicembre sarà invece un mese con forti ondate di freddo (previste anche nevicate a bassa quota) alternate a tempo soleggiato e temperature miti.

Meteo Capodanno 2019 | Previsioni

I bollettini meteo dell’Aeronautica Militare:

Previsioni 17-23 Dicembre 2018

La prima settimana rispecchia perfettamente le condizioni del tempo attese durante il periodo di dicembre con valori nella norma sia per quanto riguardo il campo termico con nessuna variazione sostanziale delle temperature rispetto al periodo di riferimento sia per ciò che attiene alle precipitazioni con valori cumulati in precisa armonia con quanto atteso.

Previsioni 24-30 Dicembre 2018

Durante la seconda settimana è attesa una estesa avvezione fredda su gran parte dell’Europa che tenderà ad interessare l’Italia ed in particolare le regioni settentrionali dove, quindi, le temperature sembrano rimetterci qualche grado sia nei valori massimi che minimi a differenza delle regioni centro meridionali dove la diminuzione risulterà più contenuta o al più trascurabile. Riguardo le precipitazioni, invece, sarà il nord a non subire sostanziali differenze dal quadro climatico del periodo mentre il resto della penisola sarà interessato da un periodo sicuramente più piovoso.

Previsioni 31 Dicembre 2018-06 Gennaio 2019

Durante la terza settimana si assiste ad una rimonta del geopotenziale al centro sud che tenderà a ripristinare le condizioni climatiche normali per il periodo con valori sia termici che precipitativi poco discostanti dalle medie statistiche riferite alla prima settimana dell’anno.

Previsioni 07-13 Gennaio 2019

Per l’ultima settimana, invece, si attende un deciso cambio di rotta con passaggi di perturbazioni che aumenteranno le probabilità di maltempo un po’ su tutte le regioni al punto tale da considerare questo periodo ben più piovoso di quanto stabilito a livello climatologico. Le temperature, da parte loro, non subiranno variazioni significative al centro nord mentre sulle regioni meridionali sono attese in lieve recupero rispetto ai valori medi.