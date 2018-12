Mercatini di Natale Trentino Alto-Adige | Bolzano | Dove | Quando | Date

MERCATINI DI NATALE TRENTINO ALTO-ADIGE – La regione più rinomata per i mercatini di Natale è sicuramente il Trentino Alto-Adige. Bolzano, Merano, Trento, Rovereto. Chi più ne ha più ne metta.

Un’infinità di proposte. Ma facciamo un passo alla volta.

Il mercatino di Natale più famoso è sicuramente quello di Bolzano. Da 25 anni la centralissima piazza Walther si veste a festa, riempiendosi di suggestivi chioschi di legno che offrono prodotti artigianali e cibi tipici locali. I mercatini vengono inaugurati il 22 novembre e vanno avanti fino al 6 gennaio 2019.

Bellissimo anche quello di Merano (dal 23 novembre al 6 gennaio): l’intero centro storico della città viene invaso dai chioschi del Mercatino di Natale.

Poi le altre mete del Trentino: Trento (dal 24 novembre al 6 gennaio), Rovereto (dal 23 novembre al 6 gennaio), Arco (dal 16 novembre al 6 gennaio), Levico Terme (dal 24 novembre al 6 gennaio) e Lana (dal 1 dicembre al 31 dicembre).

La regione offre poi numerose alternative, forse più di nicchia, ma molto interessanti. Durante tutti i fine settimana si decorano a festa una serie di suggestive località come: il Lago di Braies in Alta Pusteria, il Lago di Carezza in Val D’Ega, l’altopiano del Renon con i mercatini allestiti all’interno dei vagoni del trenino storico.

E ancora: San Candido, sulle Dolomiti, e i mercatini della Val Gardena: Ortisei, Selva di Val Gardena e Santa Cristina. Mercatini di Natale Trentino Alto-Adige

Mercatini di Natale 2018 | Estero

I mercatini di Natale come detto sono molto diffusi anche, se non sopratutto, all’estero. Quali visitare? Abbiamo scelto di indicarvene uno, quello a nostro avviso che merita di più.

VIENNA

Durante il periodo natalizio la capitale austriaca è letteralmente invasa dai mercatini: ce n’è praticamente uno in ogni zona della città. I più famosi sono: l’Incanto del Natale Viennese allestito in Rathausplatz (piazza del Municipio) dal 18 novembre al 30 dicembre, il Villaggio Natalizio di Maria-Theresien-Platz, l’Antico Mercatino del Freyung, il Mercatino Natalizio della Cultura di fronte alla Reggia di Schonbrunn.

