Meghan Markle tra le 10 regine di stile del 2018: ecco chi c’è con lei nella top ten

La duchessa di Sussex finisce nella top ten delle regine di stile del 2018. L’immancabile classifica di fine anno di Vogue mette nero su bianco le celebrità che hanno dimostrato il miglior gusto in fatto di moda. Meghan Markle, nonostante il titolo regale che la fa restare lontana dai red carpet, rientra a pieno titolo nell’elenco.

Lei, che nella vita passata faceva l’attrice e che nel tempo ha dimostrato di essere una vera maestra di stile, tra i corridoi di Buckingham Palace batte la cognata – impeccabile, ma troppo “royal” per finire nella classifica di Vogue.

Il 19 maggio scorso ha dato prova di grande gusto indossando il suo abito da sposa firmato Givenchy. Classico ma dalla linea assolutamente originale, l’abito da sposa della duchessa di Sussex è stato subito apprezzato da molti. Come pure il secondo vestito indossato nel giorno del sì, per il ricevimento, della maison di Stella McCartney.

Da quel momento in poi, Meghan ha dimostrato di saper essere sobria come una reale, ma allo stesso tempo impeccabile e al passo con i tempi. Anche nei viaggi fuori dai confini del Regno Unito abbiamo potuto ammirarla in tutta la sua bellezza e in tutto il suo stile.

Dagli outfit sportivi a quelli dei gala, la duchessa di Sussex si è presentata sempre al top, e così si è guadagnata un posto tra le dieci donne più attente alla moda del Regno Unito. Negli ultimi sette mesi, l’ex attrice statunitense ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta: non avrà il sangue blu, ma nelle vene scorre il gusto (che, tra cappelli eccentrici e rigidi tailleur, non è così scontato in casa Windsor).

Come si legge nella rivista di moda, la duchessa non si trascura affatto nemmeno ora che è in dolce attesa e, anzi, pare proprio che sia in grado di dettare la moda in fatto di abiti premaman.

La duchessa nella classifica di Vogue è in bella compagnia: insieme a lei nella top ten ci sono le attrici Emma Stone, Saoirse Ronan, Zoe Kravitz, Zendaya e Tracee Ellis Ross. Ma anche Lady Gaga e Rihanna, oltre alla too model curvy Paloma Elsesser e l’ex modella britannica Gemma Chan.