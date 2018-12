MasterChef All Stars Italia | Concorrenti

MasterChef All Stars Italia | Anticipazioni | Giudici | Ospiti | Concorrenti | Quando inizia | Streaming

Dopo Junior MasterChef e Celebrity MasterChef, ecco MasterChef All Stars. Da giovedì 20 dicembre arriva il terzo spin-off del fortunato cooking show firmato Sky.

Dalle 21:15, per quattro settimane, 16 stelle dei fornelli, i migliori tra i concorrenti già passati dalla cucina di MasterChef Italia nelle scorse edizioni, si affrontano nella sfida definitiva.

Edizione speciale del programma, dunque, nella quale i telespettatori che seguono MasterChef dal giorno zero hanno l’opportunità di ritrovare tanti volti noti, scoprendo come si è evoluta la carriera di ciascun concorrente.

Appuntamento ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre (canali 311 o 11).

MasterChef All Stars Italia | Ultime news

Aggiornamento 20 dicembre – Oggi, 20 dicembre 2018, in prima serata va in onda la prima puntata di MasterChef All Stars Italia. Si parte subito con una eliminazione: i 16 avranno un’ora per preparare il piatto che permetterà loro di accedere alla classe all stars. Assaggio al buio per i giudici, per evitare simpatie e affetti: chi accederà alla fase successiva?

MasterChef All Stars Italia | Quando inizia

MasterChef All Stars Italia inizia giovedì 20 dicembre 2018: dalle 21:15 tutti gli appassionati possono collegarsi su Sky Uno (canale 108 di Sky) o sul digitale terrestre (canali 311 o 11).

Il talent show culinario, prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda per quattro puntate. Dal 17 gennaio, invece, arriva il momento di MasterChef Italia, l’edizione principale del talent show culinario, arrivata ormai alla sua ottava edizione.

MasterChef All Stars Italia | Anticipazioni

I 16 concorrenti si affacciano alla prima edizione di MasterChef All Stars Italia con un bagaglio di esperienze sicuramente maggiore rispetto a quando hanno varcato per la prima volta gli studi del programma.

Tornare ai fornelli del cooking show più famoso in Italia è per loro sicuramente una grande occasione in termini di visibilità. Ma anche e soprattutto un modo per tornare a mettersi alla prova davanti ai giudici e ai cuochi avversari.

Tra i concorrenti, ovviamente, non mancano stima e sportività, ma neanche vecchi dissapori e diversità di vedute.

Durante la prima puntata, dopo 45 minuti di sfida a colpi di pietanze, i giudici sono chiamati a un assaggio al buio, durante il quale degustano i piatti preparati dai concorrenti senza sapere chi ha cucinato cosa. Una garanzia perché i giudici non vengano condizionati dalle precedenti esperienze avute con i cuochi.

Durante le quattro puntate del talent, i 16 concorrenti si sfidano affrontando le consuete gare di MasterChef, quelle a cui ormai tutti gli appassionati del programma sono abituati.

La gara si svolge quindi tra Mystery Box, Invention Test, esterne e Pressure Test.

MasterChef All Stars Italia | Giudici

In ogni puntata, i concorrenti di MasterChef All Stars vengono giudicati da tre giudici: due fissi e uno che cambia ad ogni puntata.

I due giudici fissi sono due vere istituzioni del programma. Uno è infatti lo chef bolognese, vincitore di 7 stelle Michelin (nessuno ne ha vinte più di lui nel nostro Paese) Bruno Barbieri.

L’altro è l’amatissimo chef, originario di Vico Equestre in Campania, Antonino Cannavacciuolo, premiato con 2 stelle Michelin, 3 forchette della Guida Gambero Rosso e 3 cappelli della Guida de L’Espresso.

MasterChef All Stars Italia | Ospiti

Accanto a Barbieri e Bastianich, durante ognuna delle quattro puntate c’è un altro giudice ospite. Si tratta di Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il Maestro Iginio Massari e Giorgio Locatelli.

Bastianich è anche lui ormai un veterano della trasmissione: insieme a Carlo Cracco è infatti uno dei volti storici di MasterChef Italia.

Klugmann, invece, è subentrata proprio a Cracco nella settima edizione del cooking show, rivelandosi una vera star. Dopo una sola edizione, però, ha deciso di lasciare il programma.

Iginio Massari invece viene definito il “Maestro dei maestri pasticceri italiani”, mentre Giorgio Locatelli, altro chef stellato, oltre a uno degli ospiti dello spin-off dedicato ai veterani del programma sarà anche il nuovo membro della giuria dell’ottava edizione di MasterChef Italia, in programma dal 17 gennaio su Sky Uno.

MasterChef All Stars Italia | Concorrenti

I concorrenti che si sfidano nell’edizione speciale di MasterChef sono in tutto 16, scelti tra i più bravi cuochi transitati nelle sette scorse edizioni del programma.

Ecco i nomi dei 16 concorrenti, presentati su Sky domenica 2 dicembre 2018:

MasterChef All Stars Italia | Diretta tv e streaming

Tutte le quattro puntate di MasterChef All Stars andranno in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21:15) su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

MasterChef All Stars Italia sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di poter vedere i contenuti su tablet, smartphone e pc con pochi clic.

