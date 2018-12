Leonardo DiCaprio elogia Milano, e lo fa con un post su Instagram

“Più alberi fanno bene ai cittadini”, così Leonardo DiCaprio elogia la città di Milano con un post pubblicato sul suo profilo personale di Instagram.

L’attore ha apprezzato il programma del sindaco Giuseppe Sala per rendere il capoluogo lombardo più “verde”. Con il piano di “forestazione urbana” del comune di Milano infatti l’obiettivo è quello di piantare tre milioni di nuovi alberi entro il 2030 per provare a rendere più “respirabile” l’aria della città.

Leonardo DiCaprio ha voluto complimentarsi con la scelta “green” dell’amministrazione milanese ripostando su Instagram il commento di un sito di informazioni ambientaliste corredato di foto delle palme in piazza Duomo a Milano.

“Altri progetti per rendere la città più verde – spiega DiCaprio sul suo profilo – prevedono la conversione in parchi degli scali ferroviari in disuso, la piantumazione di alberi nei cortili di circa 2mila scuole e l’introduzione di 10 milioni di metri quadri di vegetazione attraverso giardini pensili. Se portati a termine, questi piani porterebbero importanti benefici alla città e ai suoi abitanti. Milano stima ufficialmente che accrescere il numero di alberi del 30 per cento assorbirà 5 milioni di tonnellate di diossido di carbonio in più ogni anno, e potrebbe potenzialmente ridurre le temperature in città di 2 gradi Celsius”.

Il sindaco Sala ha apprezzato molto l’endorsement della star hollywoodiana, tanto che ha risposto al post dell’attore invitandolo a venire a Milano per vedere i risultati del progetto che si svilupperà nei prossimi mesi.

Solo pochi giorni fa Milano aveva trionfato nella classifica italiana sulla vivibilità e ora incassa anche l’apprezzamento di una delle star più amate del cinema. Leonardo DiCaprio non è soltanto famoso per il suo talento di attore, ma anche per il suo impegno profuso a favore della salvaguardia della Terra.