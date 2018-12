La Compagnia del Cigno Cast | Attori | Alessio Boni | Anna Valle | Mika

LA COMPAGNIA DEL CIGNO CAST – La Rai si concede una fiction interamente dedicata alla musica classica. Da venerdì 7 gennaio 2019 infatti su Rai 1 va in onda La compagnia del cigno, fiction in 12 episodi firmata da Ivan Cotroneo.

Al centro della serie, la storia di sette ragazzi iscritti allo storico conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Guidati dai loro insegnanti, i giovani protagonisti decidono di formare un’orchestra che si ispira proprio al famoso musicista italiano che dà il nome alla loro scuola.

Il cast del film è composto in gran parte da attori esordienti. Al loro fianco, però, anche tante figure note del piccolo e del grande schermo.

La compagnia del Cigno Cast | Gli attori

Come premesso, la maggior parte dei ragazzi che interpretano gli studenti del conservatorio non ha mai avuto esperienze nel mondo della tv e dello spettacolo.

Accanto a questi giovani di belle speranze però spiccano grandi interpreti. Su tutti, Anna Valle e Alessio Boni. Di seguito, il cast completo della fiction La compagnia del cigno.

Alessio Boni: Luca Marioni

Luca Marioni Anna Valle: Irene (compagna di Luca)

Irene (compagna di Luca) Giovanna Mezzogiorno: Valeria

Valeria Alessandro Roja: Daniele

Daniele Carlotta Natoli: Vittoria

Vittoria Francesca Cavallin: Miriam

Miriam Marco Bocci: Maestro Ruggero Fiore

Maestro Ruggero Fiore Stefano Dionisi: Antonio Mercanti

Antonio Mercanti Rocco Tanica: Prof. Sestrieri

Prof. Sestrieri Francesco Liotti: Lamento

Lamento Michele Bravi: Giacomo

Giacomo Mika

Questi, invece, i sette ragazzi del cast nel ruolo degli studenti iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano:

Leonardo Mazzarotto: Matteo

Matteo Ario Sgroi: Robbo

Robbo Francesco Tozzi: Rosario

Rosario Hildegard De Stefano: Sara

Sara Chiara Pia Aurora: Sofia

Sofia Emanuele Misuraca: Domenico

Domenico Fotinì Peluso: Barbara

La compagnia del Cigno Cast | Mika

Nel cast spicca la figura del cantante Mika, autentica guest star della fiction. L’artista anglosassone, famoso in Italia anche per il ruolo di giudice di X Factor, oltre ad aver scritto la canzone inedita che fa da sigla alla fiction, si è infatti cimentato nel ruolo di attore. La serie tv, in fondo, parla proprio del suo mondo: la musica.

La Compagnia del Cigno | Rai 1 | Streaming e diretta tv

La serie tv La Compagnia del Cigno va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da 50 minuti l’uno.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Vi siete persi qualche episodio? Tranquilli. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.