JOE BASTIANICH MASTERCHEF – Sta per arrivare l’ottava edizione di Masterchef, il fortunato programma, in onda su Sky, che sfida giovani talenti della cucina. Ma chi è Joe Bastianich, severo ma molto amato giudice del programma?

Joe Bastianich Masterchef | Carriera

“Ho scelto di dedicarmi a ciò che veramente mi interessa, lavorando duramente. Il resto credo sia storia”, dice di se stesso Joe Bastianich, che definisce quasi dickensiana la piega che ha preso la sua vita.

Nato il 17 settembre del 1968 a New York – figlio di Felice e Lidia, cuoca nata a Pola in Italia – Bastianich inizia a lavorare come lavapiatti nei ristoranti “Buonavia” e “Villaseconda” che i genitori possedevano nel Queens. Pulisce i marciapiedi e inizia a farsi le ossa nel mercato della carne del Bronx. Ora, l’imprenditore di origini italiane è diventato uno dei rappresentanti più significativi dello star system culinario internazionale.

A tredici anni, i genitori di Bastianich vendono i due ristoranti per investire sull’apertura di una nuova attività, il “Felidia”, situato nell’East Side di Manhattan, nei pressi del 59th Street Bridge.

Joe frequenta la Fordham Preparatory School, nel Bronx, e poi si iscrive al Boston College. Dopo gli studi lavora come bond trader a Wall Street ma lascia il lavoro per seguire le attività di ristoratore della famiglia. Nel 1993 apre a Manhattan il “Becco” e inizia ad aprire nuovi locali, anche al di fuori della Grande Mela.

Nel 1997, dopo la separazione dei genitori, apre con lo chef Mario Batali il “Babbo Ristorante e Enoteca”, che ha ottenuto tre stelle dalla guida gastronomia del New York Times.

È poi il tempo di Lupa”, l'”Esca”, il “Casa Mono”, il “Bar Jamòn”, l'”Otto”, il “Del Posto” e l'”Eataly”. A Los Angeles Bastianich inaugura l'”Osteria Mozza” e la “Pizzeria Mozza”, mentre a Las Vegas apre il “B&B Ristorante”, l'”Enoteca San Marco” e il “Carnevino”.

Nel 2005 la James Beard Foundation e la rivista Bon Appétit premiano Bastianich come “Outstanding wine and spirits professional”. Nel 2008 la James Beard Foundation gli assegna il riconoscimento “Outstanding Restaurateur Award”.

Nel 2010 il “Del Posto” ha l’onore di essere il primo ristorante italiano a ricevere quattro stelle dal “New York Times“.

Ora, insieme ai suoi soci, possiede almeno una dozzina di ristoranti nel mondo.

Nel 2013 apre in Italia il ristorante “Orsone” a Cividale del Friuli, dove già possiede l’Azienda Agricola Bastianich.

Dal 2010 inoltre la famiglia Bastianich è diventata partner di Oscar Farinetti per portare Eataly, il più grande mercato del cibo e del vino, a New York.

Joe Bastianich Masterchef | Libri

Nel 2002 Joe Bastianich pubblica il libro Vino italiano: the regional wines of Italy, scritto dopo un viaggio in Italia organizzato insieme a David Lynch, esperto di vini statunitense.

In Grandi vini, Bastianich racconta 89 vini italiani, votati tra i migliori al mondo.

In Te la Do Io L’america presenta ricette 100 per cento American Style, tra le preferite di Joe e le più amate.

Giuseppino racconta l’infanzia di Bastianich e la costruzione del suo impero imprenditoriale mentre nell’autobiografia Restaurant Man ripercorre la costruzione della sua famiglia e dei suoi ristoranti.

