GOVERNO ULTIME NEWS – Lunedì 24 dicembre – ore 10.40 – Manovra, l’Italia taglia i fondi all’Onu per 32 milioni all’anno. Il testo della legge di Bilancio 2019, approvato al Senato e che ora passerà alla Camera, prevede anche un taglio dei contributi dell’Italia all’Onu. Il nostro paese verserà alle Nazioni Unite 35,3 milioni in meno nel 2019 e 32,3 in meno a partire dal 2020.

Il contributo è previsto dalla legge 848 del 1957, che diede piena esecuzione da parte italiana allo Statuto delle Nazioni Unite.

Spetterà al ministero degli Esteri provvedere “agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte”.

Domenica 23 dicembre – ore 12.20 – Di Maio: “Da marzo partirà reddito di cittadinanza”. Il vicepremier Luigi Di Maio parlando durante un video su Facebook ha garantito che il reddito di citadinanza “partirà nei tempi previsti, a marzo” e ha riferito di aver fatto ieri una riunione con tutti i tecnici del ministero.

“Siamo orgogliosi della manovra, non potevo sperare di meglio”, ha detto Di Maio. “Abbiamo fatto quello che serviva agli italiani e dal primo gennaio cominciamo ad attuarlo”.

Il ministro ha negato inoltre che siano previsti tagli al welfare, anzi con la manovra si investe in welfare e in diritti sociali “massacrati dai vecchi governi” che vengono riportati al centro dell’operato dell’esecutivo. Di Maio ha quindi invitato i follower a “diffidare” di certe notizie e a “esplorare meglio gli argomenti” rispetto a titoli di stampa “fuorvianti”.

Sui tagli alle pensioni Di Maio ha detto: “In questi giorni si sta parlando di tagli e tasse. Certo, tagli alla spesa militare inutile, tagli alle pensioni d’oro ma questo è un taglio epocale. Stanno dicendo che abbiamo tagliato a pensioni da 1.500 euro, non è così: preleviamo decine di migliaia di euro dalle pensioni d’oro e per rendere costituzionale l’intervento prendiamo 1-2 euro dalle pensioni sopra i 1.500 perché dobbiamo rispettare un principio di progressività”.

Per quanto riguarda gli investimenti, il ministro sostiene che non ci sia nessun taglio nella legge di Bilancio approvata al Senato. “Qualcuno vi dirà, lo zio del Pd o di Fi, ‘avete tagliato gli investimenti: non si taglia nulla dagli investimenti, solo che non sanno fare i conti quelli che scrivono che abbiamo tagliato. Basta guardare il rendiconto generale del maximemendamento e vedranno che una parte appostata genericamente come investimento ora è appostata in investimenti per dissesto idrogeologico, investimenti per adeguare gli edifici pubblici dal punto di vista antisismico, in piccole opere per i comuni. Li abbiamo presi dal fondo generale – conclude – e li abbiamo messi nei fondi particolari”.

ore 02:30 – Alle 2:30 di notte del 23 dicembre 2018 l’aula del Senato ha approvato il testo della legge di Bilancio con un voto di fiducia sul Governo: 167 voti a favore e 78 contrari; 3 gli astenuti, tra cui il senatore a vita Mario Monti e il parlamentare M5S Gregorio De Falco. Il Pd aveva annunciato che avrebbe compiuto un ricorso alla Corte Costituzionale. Il testo appena approvato al Senato torna ora alla Camera per la terza lettura, in programma il 28 dicembre. Leggi la notizia.

Sabato 22 dicembre – ore 22.30 – Manovra, in corso la discussione generale in Aula a Palazzo Madama – Intorno alle 23.30 terminerà la discussione generale in Aula, poi sarà il turno delle dichiarazioni di voto. La chiama dei parlamentari per il voto di fiducia inizierà a mezzanotte e mezza. Il voto finale dunque slitta ancora: arriverà solo intorno alle 2 di notte. Poi, il Consiglio dei ministri si riunirà per la seconda nota di aggiornamento al Def. Sarà notte fonda quando la Legge di bilancio lascerà Palazzo Madama per tornare alla Camera. Il PD intanto annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale.

ore 19.00 – Le opposizioni chiedono la convocazione della capigruppo – Continuano le proteste delle opposizioni in Commissione, che accusano le forze di governo di aver fatto saltare tutte le regole dell’iter parlamentare per l’approvazione della Legge di bilancio. Per questo motivo, si apprende in Transatlantico, le opposizioni chiederanno subito la convocazione della capigruppo, che potrebbe far slattare ulteriormente il momento del voto sul testo.

ore 18.20 – Bagarre in Commissione, seduta sospesa – È bagarre in commissione Bilancio del Senato dopo la decisione del governo di stralciare la norma sugli Ncc dal maxi-emendamento alla manovra. Per le opposizioni la scelta del governo “è politica” e non legata a problemi di copertura della norma. La seduta è stata sospesa.

ore 14.30 – Manovra: governo annuncia fiducia su maxiemendamento – Ripresi i lavori parlamentari nell’Aula del Senato dopo la bollinatura della Ragioneria sul maxi-emendamento. Il governo ha posto la questione di fiducia sul testo del maxi-emendamento che ora torna in Commissione. Ad annunciare il voto di fiducia che si terrà in serata il ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro. Protestano le opposizioni.

ore 13.30 – Maxi-emendamento bollinato dalla Ragioneria di Stato – Il maxi-emendamento del governo sulla manovra è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria generale dello Stato e sarà presentato nelle prossime ore nell’Aula del Senato.

ore 13.10 – Manovra, Fico: “Con la Ue dialogo, non dettatura” – Sulla manovra con la Commissione europea “c’è stata una trattativa, un dialogo e non una dettatura”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli per la consegna di un bene confiscato ai clan nel rione Sanità.

ore 11.25 – Slitta il voto alla Camera – Mentre è confermata per il momento la presentazione alle 14 di oggi del maxi-emendamento del governo sulla manovra, il voto alla Camera slitta dal 27 e 28 al 28 e 29 dicembre.

ore 10.00 – Manovra, oggi atteso il voto al Senato – Dopo i rinvii dei giorni scorsi, il maxi-emendamento del governo sulla manovra dovrebbe essere depositato in Aula al Senato oggi alle 14. Poi la discussione generale e in tarda serata il voto di fiducia. Opposizioni sul piede di guerra.

Venerdì 21 dicembre – ore 19.00 – Manovra, il Pd occupa l’Aula del Senato: “Palazzo Madama non è lo zerbino del governo”. Ad annunciare la clamorosa protesta dei senatori democratici è il capogruppo Andrea Marcucci, che si scaglia contro l’atteggiamento della maggioranza e del governo che ha posticipato alle 14 di sabato 22 dicembre la presentazione del maxi emendamento sulla manovra, con voto di fiducia fissato alle 20. Qui i dettagli della protesta

ore 18.15 – Manovra, il maxi-emendamento slitta ancora: in Aula al Senato alle 14 del 22 dicembre. La conferma arriva dal presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci, riferendo l’esito della Conferenza dei capigruppo.

“Il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento”. Così poco prima il premier Giuseppe Conte ha risposto, in conferenza stampa, sulla possibilità di un ulteriore slittamento del maxi-emendamento oltre la giornata di domani. “Siamo sufficientemente sicuri che arrivi domani”, ha aggiunto il vicepremier Salvini”.

“Mi sarebbe piaciuto lasciare al Parlamento un più ampio margine di discussione. Ma imbarazzo per qualche colpa no”. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto alla domanda se il governo prova imbarazzo per aver ‘espropriato’ il Parlamento sulla manovra.

È ancora caos, quindi, in Senato sui tempi della Legge di Bilancio. Il maxi-emendamento del governo alla manovra sarebbe dovuto approdare a Palazzo Madama alle 16 di oggi, 21 dicembre, ma alla fine è slittato di quasi 23 ore. La discussione generale nell’Aula di Palazzo Madama si era conclusa all’ora di pranzo con le votazioni sulla seconda sezione del bilancio, ovvero le tabelle allegate alla manovra. La Camera è invece già stata convocata per il 27 e 28 dicembre.

ore 16.30 – Manovra, esercito in campo per “tappare” le buche di Roma – Per fronteggiare “l’emergenza” delle buche nel manto stradale di Roma arriveranno 75 milioni di euro nel triennio e sarà possibile impiegare l’esercito. Lo prevede la bozza del maxi-emendamento alla manovra che il governo dovrebbe presentare nelle prossime ore.

La norma, proposta dai cinque Stelle e dichiarata inammissibile dalla Commissione Bilancio del Senato, rientra nella versione riformulata del maxi emendamento che prevede appunto l’impiego dell’esercito giustificato dall’emergenza.

“Al fine di fronteggiare l’emergenza della sicurezza stradale” si legge nel testo “è autorizzata l’assegnazione a Roma Capitale di una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro per l’anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguirsi con il concorso del Ministero della Difesa, attraverso l’Arma del Genio dell’Esercito Italiano, per la realizzazione degli interventi di ripristino”.

Autorizzata anche la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l’acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

ore 11.50 – Manovra, Camera convocata il 27 dicembre, via libera il 28 – Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato l’Aula di Montecitorio per discutere la manovra giovedì 27 dicembre alle ore 10 e per venerdì 28. Il l lavoro della commissione Bilancio della Camera si svolgerà sabato 22 e domenica 23.

ore 09.20 – Manovra, sono ripresi i lavori al Senato – Nella mattina sono ripresi i lavori al Senato sul testo della manovra in attesa del maxiemenadamento. Intorno alla mezzanotte è atteso il voto finale.

Giovedì 20 dicembre – 18.55 – Manovra, il voto (di fiducia) nella notte tra venerdì e sabato – La chiama per il voto di fiducia sulla manovra inizierà nell’Aula del Senato nella tarda serata di venerdì, alle 23. L’esito del voto è atteso intorno dopo la mezzanotte. Lo ha comunicato al termine della capigruppo di Palazzo Madama il presidente dei senatori di FdI Luca Ciriani.

La discussione generale sul provvedimento – ha riferito ancora – riprenderà domani mattina. Al termine il governo presenterà il maxi emendamento alla manovra, prevedibilmente tra le 15 e le 16. Quindi ci sarà la discussione generale sulla fiducia che si concluderà intorno alle 22. La chiama e il voto sono attese per la notte.

ore 17.25 – Manovra, Pd abbandoni i lavori in commissione – I senatori del Partito democratico hanno abbandonato i lavori della commissione Bilancio del Senato sulla manovra. “Abbandoniamo la commissione dopo sei giorni di prese in giro e di continui rinvii. Sei giorni in cui non abbiamo né discusso né votato alcun emendamento”, ha spiegato Antonio Misiani, capogruppo del Pd in commissione.

“Sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo e che abbiamo chiesto insieme all’audizione dell’Ufficio parlamentare di Bilancio. La manovra è stata stravolta dall’emendamento depositato ieri sera, ma questo non conta per il presidente della commissione Bilancio e per una maggioranza che va avanti come una schiacciasassi e va dritta verso il voto di fiducia parlamentare”.

ore 12.50 – Di Maio, da gennaio ‘team mani di forbice’ –“Lavoreremo per mettere mano a tutti gli sprechi di ministeri, Regioni e Comuni recupereremo altre risorse per disinnescare le clausole di salvaguardia e potenziare nuovi diritti e il welfare per i cittadini, per dare più risorse alle imprese abbassando le tasse e per fare tutte quelle cose che abbiamo promesso”, ha detto il vicepremier Di Maio.

ore 11.50 – Pensioni, Salvini: “Boeri rema contro. Si dimetta” – Continua lo scontro tra il ministro dell’Interno Salvini e il direttore dell’Inps sul tema delle pensioni. Questa volta però il leader della Lega non ha usato mezzi termini e ha consigliato a Boeri di dimettersi.

“Da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli italiani, difendendo una legge sciagurata come la Fornero. Perché per coerenza non si dimette e si candida alle primarie del Pd? Noi andiamo avanti sulla via del diritto al lavoro e alla pensione, problemi che evidentemente Boeri non ha”, ha affermato il vicepremier.

ore 10.20 – Salvini: “Non aumenteremo Iva nel 2019 né dopo” – “Non aumenterà l’Iva. Non l’abbiamo aumentata quest’anno e non l’aumenteremo nei prossimi anni. L’aumento dell’Iva è un altro dei ‘regalini’ che abbiamo ereditato dai governi precedenti, come la fatturazione elettronica” ha spiegato il ministro. “L’Iva non aumenta e per quanto riguarda altri danni ereditati, vedremo di limitarli il più possibile”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se è previsto per il 2019 un aumento dell’imposta sul valore aggiunto, quale clausola di salvaguardia se il governo non rispettasse gli impegni con Bruxelles legati alla manovra economica.

ore 09.10 – Di Maio: “Non ci sarà l’aumento dell’Iva” – “Non c’è un aumento dell’Iva quest’anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest’anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni”, ha detto il ministro Di Maio a Circo Massimo su Radio Capital parlando della revisione delle clausole di salvaguardia, che prevede aumenti dell’Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 nel 2021 e nel 2022.

“Risalirei sul balcone anche domani. Non c’è stata la procedura d’infrazione e porto tutte le misure a casa, sono ancora più contento di mantenere le promesse senza nessuna spada di Damocle”, ha quindi assicurato il vicepremier.

ore 07.30 – Salvini: “Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence Hill” – “Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence Hill? Sono stati due grandi, io sarei Bud Spencer, visto che rispetto a Di Maio ho qualche chilo in più. Sono stai due grandi come Tognazzi, Villaggio e altri”, ha scherzato il ministro Salvini in diretta a i “Lunatici” di Rai Radio2.

Mercoledì 19 dicembre – ore 15.55 – Si è dimesso il capo di gabinetto del Mef Roberto Garolfi. Il magistrato, nominato al vertice della struttura del Mef da Pier Carlo Padoan, era stato confermato Giovanni Tria. Le dimissioni, volontarie, hanno subito fatto pensare a una sorta di “vendetta”, annunciata nel famoso audio del portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino.

“O ci trovano i 10 miliardi del c… per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia”, aveva detto Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte.

ore 13.10 – Manovra, Conte: “Non abbiamo ceduto sui contenuti” – “Il negoziato con l’Ue ha richiesto tempo. In queste settimane di dialogo abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni di Italia ed Europa”, ha affermato il premier Conte nell’informativa sull’accordo raggiunto con l’Ue sulla manovra. “La Commissione aveva espresso le sue riserve, annunciando il rischio di una procedura d’infrazione, ma abbiamo lavorato per evitarla senza allontanarci dagli obiettivi di governo. Non abbiamo ceduto sui contenuti”.

ore 12.15 – Manovra, Dombrovskis: “Il governo italiano ha fatto molta strada”. “La soluzione sul tavolo non è ideale, non dà una soluzione a lungo termine per i problemi economici italiani, ma ci permette di evitare la procedura di disavanzo eccessivo”, ha detto Valdis Dombrovskis, Commissario europeo per la stabilità finanziaria, dopo l’accordo raggiunto sulla legge di Bilancio italiana.

ore 11.40 – Manovra, la Commissione Ue approva l’accordo. Stop alla procedura per deficit eccessivo – La Commissione Ue ha dato il via libera all’accordo raggiunto con il governo italiano sulla manovra, secondo quanto riportato da Agi che cita fonti a Bruxelles. La Commissione ha deciso di non avviare la procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell’Italia.

ore 11.00 – Global compact, la Camera approva il rinvio della decisione – Con 277 voti favorevoli, 224 contrari e tre astenuti l’Aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul Global compact per “rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia al Global compact in seguito ad un’ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata”.

Martedì 18 dicembre – ore 19.30 – Manovra, raggiunto l’accordo con Bruxelles – “Fatto accordo Roma-Bruxelles”. Lo fanno sapere fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qui i dettagli

ore 19.00 – Il ddl Anticorruzione è legge –È arrivato il via libera definitivo da parte della Camera. Il ddl è stato approvato con 304 voti favorevoli, 106 voti contrari e 19 astenuti. (Qui cosa prevede la legge “spazzacorrotti”

ore 17.30 – La manovra in Senato giovedì. La manovra approderà nell’Aula del Senato giovedì prossimo alle ore 17 “ove concluso l’esame della commissione”. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo al termine di una riunione durata quasi due ore e lo hanno riferito ai cronisti il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, e la presidente del Misto, Loredana De Petris.



ore 15.30 – Salvini: “La mafia cancellata tra qualche mese o anno” – “Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma mafia, camorra e ‘ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido paese, ce la metteremo tutta. Ci tenevo a onorare un enorme lavoro squadra, lo Stato è più forte. Il lavoro dell’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, fatto potendo contare su un’ottantina di persone è sovrumano ed eroico”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Sorbolo.

“L’unico modo di aggredire la criminalità organizzata è aggredirli nel portafogli, nei conti in banca. Lo Stato deve fare lo Stato, con le buone, dove è possibile. Con mafia, camorra e ndrangheta in ogni maniera permessa dal codice civile e penale”.

ore 14.00 – Manovra, sale la tensione al Senato – Il Partito democratico è pronto a occupare l’aula del Senato. Questa la protesta, annunciata su Facebook dal deputato dem Andrea Marcucci, dopo i rinvii sulla legge di Bilancio. Qui i dettagli



ore 12.55 – Manovra, Salvini a Moscovici: “Meglio tardi che mai” – “Meglio tardi che mai. Mi fa piacere. È qualche settimana che stiamo lavorando perché gli italiani possano avere finalmente una legge di bilancio”: lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini riferendosi alle recenti dichiarazioni del commissario europeo Pierre Moscovici sull’impegno per evitare sanzioni all’Italia sulla manovra economica. “Ci fa piacere se anche dall’altra parte del fiume stanno lavorando nella stessa direzione. Nelle scorse settimane, ogni tanto, abbiamo avuto la sensazione, sicuramente sbagliata, che ci fosse un approccio diverso. Abbiamo tutti e due lo stesso obiettivo”

“Stiamo facendo il possibile e l’impossibile perché entro la fine dell’anno, come da tempi previsti, ci sia finalmente una manovra economica che abbiamo elaborato con mille sforzi, ragionevolezza e buon senso. Se da Bruxelles arriverà altrettanto buon senso ci occuperemo di altro”.

ore 10.00 – Sanità: Grillo, numero chiuso Medicina va rivisto ma ci vuole tempo – “Sono totalmente favorevole a rivedere il numero chiuso a Medicina”. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Giulia Grillo. “Sicuramente ci vuole una transizione non è una cosa che puoi fare subito. La devi programmare, capire nel tempo di quanti medici hai bisogno e prevedere un superamento graduale negli anni”.

ore 09.10 – Di Maio: “Quota 100 a febbraio, reddito di cittadinanza a marzo” – “Le prossime ore saranno decisive. Stanotte il ministro Tria e il presidente Conte hanno lavorato agli ultimi conti, ora si dovrebbe chiudere. Sono fiducioso su questo. Dal primo gennaio entrerà una legge di bilancio che può dar vita a un cambiamento in Italia”, ha affermato il vicepremier Di Maio a “I Lunatici” di Rai Radio2.

“Smentisco qualsiasi ipotesi di taglio alle misure come quota 100 o il reddito di cittadinanza. Come sono partite, così arrivano. Siccome partono un po’ dopo, il reddito a marzo e quota 100 a febbraio, costeranno un po’ di meno. Dal primo gennaio in Italia parte per la prima volta nella storia del nostro Paese un fondo da un miliardo di euro che servirà a finanziare le idee innovative. Finanziamo i nostri ragazzi e andiamo a prendere idee innovative anche da altri paesi”.