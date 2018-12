Golden Globe 2019 | Nomination | Conduttori | Quando

È il secondo appuntamento annuale più importante nel mondo del cinema (dopo il premio Oscar) e della televisione (dopo gli Ammy Awards). I Golden Globe, i premi assegnati da una giuria di circa 90 giornalisti della stampa internazionale iscritti alla Hollywood Foreign Press Association, arrivano quest’anno all’edizione numero 76.

Nati nel 1944, inizialmente solo per il cinema, i Golden Globe vengono considerati degli indicatori, anche molto affidabili, sulle possibili statuette che vengono poi assegnate agli Oscar (quest’anno previsti per il 24 febbraio).

Nel 1956, poi, l’estensione del premio anche ai prodotti televisivi.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sui Golden Globe 2019.

Golden Globe 2019 | Cerimonia | Quando

La cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2019 è prevista per il 6 gennaio 2019 (in Italia sarà già il 7) al Beverly Hills Hotel di Los Angeles, in California.

Non è ancora stato ufficializzato l’orario di inizio della cerimonia. Allo stesso modo, non si sa ancora dove verrà trasmessa la diretta della consegna delle statuette, né se qualche televisione italiana acquisirà i diritti dell’evento.

Golden Globe 2019 | Conduttori

I presentatori della serata sono Sandra Oh e Andy Samberg. I due attori sono tra l’altro vecchi detentori del Golden Globe: l’attrice canadese lo ha vinto nel 2006 grazie alla serie tv Grey’s Anatomy, mentre il comico e interprete statunitense lo ha ricevuto nel 2014 per la sua interpretazione nella sitcom Brooklyn Nine-Nine.

In effetti un notevole affiatamento comico la Oh e Samberg l’hanno già dimostrato alla scorsa cerimonia degli Emmy, quando hanno presentato un premio scherzando sulla celeberrima gaffe di Warren Beatty e Faye Dunaway agli Oscar di due anni fa, quando annunciarono La La Land come miglior film dell’anno quando in realtà aveva vinto Moonlight.

Sandra Oh è già entrata nella storia del premio diventando la prima attrice asiatica a ricevere una nomination ai Golden Globe. Con la conduzione dell’edizione 2019, però, diventa anche la prima conduttrice di origine asiatica nella storia del premio definito un’anticamera degli Oscar.

“Non vediamo l’ora – ha dichiarato il presidente dell’Hollywood Foreign Press Association Meher Tatna – di vedere cosa la loro alchimia innegabile porterà sul palco dei Golden Globe 2019. Diamo il benvenuto a Sandra Oh e Andy Samberg”.

Golden Globe 2019 | Le nomination

I candidati all’edizione di quest’anno sono stati annunciati giovedì 6 dicembre 2018. A fare incetta di nomination sono stati soprattutto “A star is born“, il primo film alla regia di Bradley Cooper e con protagonista Lady Gaga, e “Vice”, pellicola basata sulla vita del vicepresidente americano (durante l’amministrazione di George W. Bush) Dick Cheney, interpretato da Christian Bale.

“Non posso credere di essere stata nominata come miglior attrice ai Golden Globe 2019”, è stato il commento a caldo di Lady Gaga, sui social. “Sono grata per tutte le nomination di A star is born, è stato un progetto davvero appassionante per tutti e siamo diventati una famiglia. Sono grata alla HFPA per il supporto. Grazie a tutti” ha concluso la popstar statunitense sui social.

> QUI TUTTO SULLE NOMINATION AI GOLDEN GLOBE 2019

Nessun film italiano in lista: “Dogman” di Matteo Garrone, con protagonista Marcello Fonte, non è riuscito infatti a entrare nella cinquina candidata alla statuetta di miglior film non in lingua inglese.

Per quanto riguarda le serie tv, ad accaparrarsi il maggior numero di nomination (quattro) è stata “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”.

Golden Globe 2019 | Le categorie

Le categorie dei Golden Globe sono 25: 14 per il cinema e 11 per la televisione. Ogni categoria, a sua volte, è suddivisa in base al genere del film o della serie tv in questione. Ecco quali sono:

Miglior attrice in una miniserie

Miglior serie tv comedy

Miglior film straniero

Miglior attore in una miniserie

Miglior attrice non protagonista in una serie

Miglior colonna sonora originale

Miglior miniserie

Miglior attore non protagonista in una serie

Miglior sceneggiatura

Miglior attrice in una serie tv comedy

Miglior attore in una serie tv comedy

Miglior film d’animazione

Miglior attrice in una serie drammatica

Miglior attore in un film musical o in una commedia

Miglior regista Golden Globe 2019

Miglior serie drammatica

Miglior attrice non protagonista in un film

Miglior canzone

Miglior attore in una serie drammatica

Miglior attore non protagonista in un film

Miglior attrice in un film drammatico

Miglior attrice in una commedia o in un film musical

Miglior attore in un film drammatico

Miglior film musical o commedia

Best Motion Picture – Drama

Golden Globe 2019 | I vincitori del 2018

L’edizione numero 75 dei Golden Globe, la cui cerimonia si è tenuta il 7 gennaio 2018, viene ricordata non solo per i film che hanno trionfato (come “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” e “Lady Bird”).

A far discutere molto infatti sono state le attrici di Hollywood, che nel solco della protesta del movimento #MeToo si sono presentate tutte vestite di nero.

Stesso discorso per Oprah Winfrey, prima donna afroamericana a ricevere il Golden Globe alla carriera: il suo intervento è entrato nella storia di Hollywood, soprattutto per le sue parole a favore dell’integrazione e delle donne.

Per quanto riguarda le statuette (QUI TUTTI I PREMI DELLA SCORSA EDIZIONE), quella per il miglior film drammatico è andata come detto a Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, mentre Lady Bird è stato premiato come miglior film commedia o musicale.

Nonostante tre nomination, il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” non ha vinto nessun premio.

Tra gli attori, ai Golden Globe 2018 sono stati premiati tra gli altri Gary Oldman, Frances McDormand, Hugh Jackman e Saoirse Ronan.