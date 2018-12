Film in uscita | Dicembre 2018 | Cinema | Novità | Calendario

Sono diversi i film in uscita nelle sale italiane nel mese di dicembre. Film d'azione, d'amore, drammatici, cartoni animati e commedie. Insomma, un po' di tutto. Tante offerte per tanti gusti.

Di seguito l’elenco dei film in uscita nelle sale italiane nel mese di dicembre:

Un piccolo favore

Un film di Paul Feig. Con Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson, Jean Smart, Sarah Baker, Gia Sandhu, Henry Golding, Kelly McCormack.

Data uscita: giovedì 13 dicembre 2018

Dopo la scomparsa della sua migliore amica Emily, per la blogger Stephanie comincia un periodo pieno di intrighi.

QUI IL TRAILER

Alpha – Un’amicizia forte come la vita

Un film di Albert Hughes. Con Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe, Priya Rajaratnam, Jens Hultén, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Mercedes de la Zerda, Spencer Bogaert.

Data uscita: giovedì 6 dicembre 2018

Un’emozionante storia di crescita ed iniziazione arricchita dal forte rapporto tra il protagonista e un lupo.

QUI IL TRAILER

Capri revolution

Un film di Mario Martone. Con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta (II), Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

Un’isola unica al mondo che, all’inizio del Novecento, ha attratto come un magnete chiunque fosse spinto da ideali di libertà e di progresso.

QUI IL TRAILER

I villeggianti

Un film di Valeria Bruni Tedeschi. Con Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker, Riccardo Scamarcio, Bruno Raffaelli (II).

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

In una bella casa sulla Costa Azzurra si riuniscono amici e parenti di Anna

QUI IL TRAILER

La casa delle bambole – Gosthland

Un film di Pascal Laugier. Con Crystal Reed, Taylor Hickson, Rob Archer, Emilia Jones, Adam Hurtig, Anastasia Phillips, Mylene Farmer, Alicia Johnston.

Data uscita: giovedì 6 dicembre 2018

Torna il maestro dell’horror francese, Pascal Laugier, con il suo progetto più oscuro e spaventoso di sempre.

QUI IL TRAILER

Il ritorno di Mary Poppins

Un film di Rob Marshall. Con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Christian Dixon, Dick Van Dyke.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

Il sequel del classico Mary Poppons del 1964 diventa un musical ispirato ad altri romanzi scritti da P.L. Travers

QUI IL TRAILER

Amici come prima

Un film di Christian De Sica. Con Massimo Boldi, Christian De Sica.

Data uscita: giovedì 13 dicembre

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme in un film di Natale.

QUI IL TRAILER

Bumblebee

Un film di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Christian Hutcherson, Kenneth Choi, Vanessa Ross, Rachel Crow, John Ortiz.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018.

Lo spinoff di Trasformers

QUI IL TRAILER

Cold War

Un film di Pawel Pawlikowski. Con Joanna Kulig, Agata Kulesza, Borys Szyc, Tomasz Kot, Jeanne Balibar, Cédric Kahn, Jacek Rozenek, Martin Budny.

Data uscita: giovedì 6 dicembre 2018

Nella Polonia comunista degli anni Cinquanta/Sessanta due giovani si amano ma devono affrontare gli ostacoli dell’epoca.

QUI IL TRAILER

Spider-Man – Un nuovo universo

Un film di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Con Liev Schreiber, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Jake Johnson, Lily Tomlin.

Data uscita: martedì 25 dicembre 2018

Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man dove tutti possono indossare una maschera.

QUI IL TRAILER

Non ci resta che vincere

Un film di Javier Fesser. Con Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna, Sergio Olmo, Jesús Vidal, Gloria Ramos, Alberto Nieto Ferrández.

Data uscita: giovedì 6 dicembre 2018

Viceallenatore della più importante squadra di basket spagnola, Marco riscoprirà la passione per lo sport allenando una squadra di giovani disabili.

Macchine mortali

Un film di Christian Rivers. Con Hugo Weaving, Robert Sheehan, Stephen Lang, Jihae, Colin Salmon, Hera Hilmar, Frankie Adams, Joel Tobeck.

Data uscita: giovedì 13 dicembre 2018

Un giovane vive in un mondo dallo scenario apocalittico. Il salvataggio di una persona porterà conseguenze drammatiche.

QUI IL TRAILER

Colette

Un film di Wash Westmoreland. Con Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Aiysha Hart, Denise Gough, Robert Pugh, Shannon Tarbet.

Data uscita: giovedì 6 dicembre 2018

La vita di Colette, considerata fra le maggiori figure letterarie della prima metà del XX secolo.

QUI IL TRAILER

7 uomini a mollo

Un film di Gilles Lellouche. Con Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Jean-Hugues Anglade, Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Jonathan Zaccaï.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

Una squadra maschile di nuoto sincronizzato: Bertrand, Laurent, Marcus, Simon e Thierry. Finalmente liberi e utili

QUI IL TRAILER

La befana vien di notte

Un film di Michele Soavi. Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi.

Data uscita: giovedì 27 dicembre 2018

Quando la Befana viene rapita sei bambini fanno di tutto per cercare di salvarla.

The old man & the gun

Un film di David Lowery. Con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Isiah Whitlock jr., John David Washington, Tom Waits, Sissy Spacek.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

La vita incredibile del rapinatore di banche Forrest Tucker, sempre diviso tra il carcere e l’ebbrezza di saper andare contro la legge.

QUI IL TRAILER

Moschettieri del Re

Un film di Giovanni Veronesi. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Matilde Gioli, Alessandro Haber, Giulia Bevilacqua.

Data uscita: giovedì 27 dicembre 2018

Una banda di moschettieri a cui è stata forzatamente tolta la tuta da supereroi è costretta a reinventarsi.

QUI IL TRAILER

Ben is back

Un film di Peter Hedges. Con Kathryn Newton, Julia Roberts, Lucas Hedges, Faith Logan, Courtney B. Vance, Tim Guinee, Candace Smith, Marquise Vilson.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

Ben ha molti problemi ma decide di tornare a casa per Natale. La madre capisce che c’è qualcosa che non va e tenta di risolvere tutti i guai del figlio.

QUI IL TRAILER

The doors live at the bowl ’68

Un film di Ray Manzarek.

Data uscita: lunedì 10 dicembre 2018

La versione integrale del concerto The Doors Live At The Bowl ’68.

QUI IL TRAILER

L’uomo che rubò Banksy

Un film di Marco Proserpio. Con Iggy Pop, Carlo McCormick.

Data uscita: martedì 11 dicembre 2018

La storia dello sguardo palestinese su un’arte di strada di matrice occidentale.

QUI IL TRAILER

Il castello di vetro

Un film di Destin Daniel Cretton. Con Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson, Shree Crooks.

Data uscita: giovedì 6 dicembre 2018

La tormentata infanzia della giornalista Jeanette Walls, cresciuta sotto l’ala (poco) protettrice di due genitori molto anticonformisti.

QUI IL TRAILER

Nelle tue mani

Un film di Ludovic Bernard. Con Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson, Karidja Touré, André Marcon, Jules Benchetrit, Michel Jonasz, Vanessa David, Elsa Lepoivre.

Data uscita: giovedì 20 dicembre 2018

Un furto andato male porterà Mathieu alla sua vera passione: la musica

QUI IL TRAILER

Lo sguardo di Olson Welles

Un film di Mark Cousins.

Data uscita: domenica 16 dicembre 2018

L’arte del disegno e della pittura hanno caratterizzato la ricerca artistica di Orson Welles

QUI IL TRAILER