Sarà il freddo, sarà l’aria di festa, sarà la compagnia… Durante le feste natalizie la voglia di starsene a casa al calduccio e vedersi un bel film in streaming o in tv è sempre più forte.

Che siano commedie (anche becere), film romantici, horror o d’azione poco conta. L’importante è rilassarsi e divertirsi, magari in compagnia.

Per questo noi di TPI abbiamo deciso di stilare una “classifica” dei film di Natale più belli, quelli da vedere. Quali generi? Un po’ tutti.

Miracolo nella 34° Strada

La storia narra di Susan, ragazzina di 6 anni che nonostante i racconti della madre stenta ormai a credere nell’esistenza di Babbo Natale. Susan però incontrerà ai grandi magazzini uno speciale Babbo Natale, che le insegnerà il valore della speranza e l’importanza di credere fortemente in qualcosa.

Una poltrona per due

Esilarante commedia del 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Parodistica rivisitazione della classica favola del principe e il povero, il film narra di Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd), giovane erede della società Duke & Duke che per una scommessa giocata durante il periodo natalizio dai due zii e soci in affari, viene sostituito con Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), un senzatetto di colore che vive nelle strade di New York.

The nightmare before Christmas

La creatività di Tim Burton unita al genio del regista Henry Selick. Film che racconta dell’annoiato capo del paese di Halloween, Jack Skeletron, che nel tronco di un albero trova l’ingresso del regno di Babbo Natale e da quel momento tutto cambia.

The Family Man

Diretto da Brett Ratner e interpretato da Nicolas Cage. Un film è incentrato su un uomo a cui viene data la possibilità di vivere, solo per poco tempo, la vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa 13 anni prima.

Mamma, ho perso l’aereo

Chi non ha mai visto Mamma ho perso l’aereo? Chiunque conosce la storia di Kevin (Macaulay Culkin), ragazzino di 8 anni che a causa di una frettolosa partenza per le vacanze natalizie, viene dimenticato a casa dai genitori.

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

La storia del giovane Kevin continua in Mamma, ho riperso l’Aereo: mi sono smarrito a New York. Stavolta il protagonista sale sull’aereo sbagliato e si ritrova a New York.

Fuga dal Natale

Luther e Nora Krank decidono di non festeggiare il Natale e di fare un viaggio ai Caraibi. La decisione dei coniugi non è condivisa dai vicini di quartiere, che tra sabotaggi e proteste, fanno di tutto per fargli cambiare idea.

Vacanze di Natale

Commedia del 1983 diretto dal regista Carlo Vanzina. Un film cult. Un’amara fotografia in chiave ironica dell’Italia vacanziera, secondo la mentalità degli anni ottanta.

A Christmas Carol

Un altro classico natalizio. Il film, girato in CGI, utilizza la tecnica della performance capture a cui si è prestato un brillante Jim Carrey. Adattamento cinematografico de Il Canto di Natale di Charles Dickens.

Cinepanettoni

Chi più ne ha più ne metta. Ne citiamo solo alcuni: Natale a Beverly Hills, Natale a Miami, Natale a New York, Natale a Rio…

La banda dei Babbi Natale

Si tratta dell’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre amici che giocano a bocce formando la squadra The Charlatans, vengono arrestati dalla polizia durante quello che sembra essere un furto in un appartamento. Gli arrestati si dichiarano innocenti e raccontano alla Bestetti il motivo per il quale si sono trovati in quella situazione.

