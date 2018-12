Una forte eruzione è in corso in queste ore sull’Etna. Tutti i crateri del vulcano catanese sono in fase attiva: Bocca nuova, il cratere Nord est e anche parte di quello Sud est. L’attività eruttiva ha provocato anche uno sciame sismico, avvertito chiaramente in tutta la provincia di Catania.

Secondo quanto riporta il sito dell’Ingv, infatti, dalle 10 di stamattina, lunedì 24 dicembre, si sono susseguite circa dieci scosse di terremoto di grossa entità, con una magnitudo che oscilla dal 2.4 a Milo fino al 3.9 di Ragalna e al 4.0 di Zafferana Etnea.

In totale sono oltre 130 le scosse causate dall’attività del vulcano siciliano. L’epicentro è stato localizzato a circa un chilometro di profondità dai crateri sommitali del vulcano.

Sui social intanto si diffondono le foto del vulcano in eruzione, con un’altissima colonna di fumo grigio e nero che si solleva dai vari crateri. Cenere e lapilli sono chiaramente visibili da tutta Catania e dal mare. Non ci sono al momento notizie di danni a cose o persone.

Nel frattempo, si sta cercando di capire da che parte sta iniziando la fase del cosiddetto parossismo vulcanico, che interessa cioè tutti quei fenomeni esplosivi con i quali il vulcano entra in attività. Si tratta infatti del momento più pericoloso, quello che accompagna i terremoti di natura vulcanica con il lancio di materiali di varia grandezza, cui segue la fase di eruzione vera e propria.

L’Ingv di Catania ha emesso un’allerta rossa sugli spazi aerei. Nelle prossime ore verranno prese decisioni circa un’eventuale sospensione dei voli da e per Catania.