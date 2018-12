Esplosione a Velletri nel pomeriggio del 24 dicembre. Intorno alle 17.15 in un’abitazione del comune alle porte di Roma, in via Selva Nuova Prima 32, si è registrata una violenta esplosione.

Lo scoppio ha causato il crollo della parte superiore della palazzina. Sul posto i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause della violenta esplosione. I pompieri, tranne l’aiuto dei cani, sono riusciti a salvare un uomo di 55 anni.

Il ferito, secondo quanto si apprende, ha gravi ustioni in diverse parti del corpo. Al momento, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti, non ci sarebbero altri feriti né problemi alle abitazioni circostanti.

L’intera palazzina è stata evacuata e dichiarata inagibile. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso e durerà per diverse ore.