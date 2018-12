DUMBO TIM BURTON –

È stato diffuso il trailer video in italiano di Dumbo, il film di Tim Burton che uscirà il prossimo 29 marzo 2019.

Nel trailer si può finalmente vedere Dumbo realizzato in CG e sono visibili anche due dei protagonisti del cast di Dumbo di Tim Burton, vale a dire Colin Farrell (Holt) e Danny DeVito (Max Medici).

Dumbo è il nuovo film di Tim Burton a distanza di cinque anni da Miss Peregrine – La ragazza dei casi speciali, realizzato nel 2014 e uscito in Italia nel 2016.

Dumbo Tim Burton | Trailer video italiano

Dumbo di Tim Burton | Trama

Holt Farrier (Colin Farrell) è un veterano, ex star di un circo del Kentucky, che dopo essere stato in guerra deve tornare alla vita di tutti i giorni.

Viene assunto da Max Medici (Danny DeVito), proprietario di un piccolo circo, e il suo compito sarà quello di prendersi cura di un elefante appena nato.

I figli di Farrier diventano amici del piccolo elefante, che viene preso continuamente in giro nel circo per via delle sue orecchie gigantesche.

Ma la situazione cambierà quando i bambini dell’ex veterano di guerra si rendono conto che l’elefante è in grado di volare.

A interferire con la pace del piccolo circolo arriverà chi vuole approfittare di questa speciale caratteristica dell’elefantino Dumbo.

Il villain di questa versione è lo spietato imprenditore VA Vandevere (Michael Keaton, che ritrova Danny DeVito a trent’anni dal Batman in cui furono diretti proprio da Tim Burton) e l’acrobata Colette Marchant (Eva Green).

Dumbo di Tim Burton | Cast

Colin Farrell (Holt Farrier)

Michael Keaton (V. A. Vandemere)

Danny DeVito (Max Medici)

Eva Green (Colette Marchant)

Alan Arkin (J. Griffin Remington)

Nico Parker (Milly Farrier)

Finley Hobbins (Joe Farrier)

DeObia Oparei (Rongo)

Joseph Gatt (Neils Skellig)

Dumbo di Tim Burton | Uscita

Dumbo di Tim Burton arriva nei cinema il 29 marzo 2019.

È la prima volta che il regista americano dirige un film prodotto da Disney, come aveva immaginato il fumettista russo che aveva disegnato i film Disney diretti da Tim Burton.

Sarà disponibile in 2D, 3D e IMAX 3D per la massima resa visiva.

La lavorazione del film è iniziata nel 2015 con la scelta del regista e della produzione, mentre le riprese del film sono iniziate nel luglio 2017 a Londra per terminare poi a novembre dello stesso anno.