Domenica Live diretta streaming e tv: ecco dove vedere il programma

Domenica Live 2018 | dove vederlo in diretta tv e in streaming

Domenica Live, in onda dalle 14 alle 18:45, è la trasmissione regina della domenica pomeriggio Mediaset. La si può vedere in diretta, in chiaro e completamente gratis, su Canale 5, ma anche in streaming su internet.

Il programma continua a macinare ascolti, grazie alla sapiente conduzione di Barbara D’Urso, a un cast di ospiti fissi, a un “infotaintment” capace di saltare dal gossip alla cronaca nera e foriero di tante critiche.

Ma, soprattutto, grazie all’eterno dualismo con Domenica In, in onda in contemporanea su Rai 1.

Domenica Live | Diretta tv e streaming

Domenica Live, come detto, va in onda tutte le domeniche tra le 14 e le 18:45. Quasi cinque ore di diretta, che è possibile vedere in chiaro, gratis, su Canale Cinque.

Per chi volesse, però, c’ anche la possibilità di guardare Domenica Live in streaming, sia live che dopo la fine del programma. Basta registrarsi su Mediaset Play e cercare il nome della trasmissione.

Sullo stesso canale internet di Mediaset si trovano anche tanti video su singoli spezzoni di trasmissione o su alcuni ospiti del talk show di Barbara D’Urso.

Domenica Live | Ospiti

Non c’è un cast di ospiti fissi di Domenica Live, anche se alcuni opinionisti tornano nei salotti di Barbara D’Urso più spesso rispetto ad altri.

Tra questi ci sono sicuramente Karina Cascella, Manuela Villa, Francesca De André, Filippo Facci, Pierluigi Diaco, oltre che alcuni direttori di giornali di gossip come Riccardo Signoretti, a capo di “Nuovo”.

Domenica Live | Ascolti

La trasmissione della domenica pomeriggio di Canale 5, dopo le prime difficili stagioni, ha costantemente registrato una crescita dell’audience. Dal 9% della prima stagione (2012) si è arrivati al 19% di media nel 2017-2018. Numeri sufficienti a vincere la sfida con Domenica In quasi ogni weekend.

Nella stagione in corso, invece, la battaglia degli ascolti è più agguerrita che mai. L’arrivo di Mara Venier su Rai 1 rende la competizione più equilibrata: ogni domenica è un testa a testa.