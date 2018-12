Barbara D’Urso | Carriera | Vita Privata | Figli | Fidanzato | Biografia

Le signore di tutta Italia la considerano ormai una di famiglia. Ogni domenica pomeriggio, per diverse ore, Barbara D’Urso entra nelle case degli italiani grazie alla sua trasmissione, Domenica Live.

“Barbarella”, come la chiamano i suoi fan, è nata a Napoli il 7 maggio 1957 èd è nota soprattutto come conduttrice di programmi di infotainment, come ad esempio Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Il Grande Fratello e Domenica Live.

Il suo vero nome è Maria Carmela D’Urso.

Barbara D’Urso | Carriera

Originaria di Napoli, dove è nata il 7 maggio 1957, Barbara D’Urso arriva ventenne a Milano, dove tenta la carriera nel mondo della moda.

Ma è in televisione che Carmelita vive le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo. Ha 20 anni quando debutta a TeleMilano, la futura Canale 5.

Nel 1978 il passaggio in Rai, con Pippo Baudo che due anni dopo la porta con sé nel cast di Domenica In. Nel frattempo, arrivano le prime apparizioni in alcuni film, sia per il cinema che per la televisione. In quegli anni, Barbara D’Urso incide anche un disco, il 45 giri “Dolceamaro / Se mi guardi così”.

Tra gli anni Ottanta e Novanta è un continuo peregrinare dalle reti nazionali a Mediaset. Nel 1995 è suo il ruolo da protagonista nella fiction “La dottoressa Giò”, un ruolo che consacra la sua popolarità.

Nei primi anni Duemila si reinventa ancora: grazie all’arrivo in Italia del Grande Fratello, la D’Urso diventa la regina dei reality. Oltre al GF, negli anni conduce La Fattoria, Reality Circus, Lo show dei record, Uno due tre stalla.

Oltre ai ruoli, negli anni cambia anche il suo look, che oggi la vede indossare spesso abiti eleganti, spesso aderenti o scollati. Nell’ultimo decennio, poi, l’infotainment. Barbara D’Urso conduce Mattino Cinque, poi Pomeriggio Cinque, poi Domenica Live.

Ciononostante, non rinuncia a tornare al timone del Grande Fratello dopo 15 anni. Nell’estate del 2018, poi, torna a girare i nuovi episodi della Dottoressa Giò.

Barbara D’Urso | Vita privata

Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi (durata dal 1982 al 1993) sono nati i suoi due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è poi sposata con il ballerino Michele Carfora, dal quale è separata dal 2006. I due hanno poi divorziato nel 2008.

Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, stuzzicata da Mara Venier sulla sua vita sentimentale e sull’esistenza di un presunto fidanzato, avrebbe risposto: «Ma cosa dici?», accennando però un sorrisetto imbarazzato.

Come riporta il quotidiano Leggo, infatti, pare che Barbara abbia trascorso parte delle sue vacanze del 2018 con Alberto Mezzetti, ex concorrente del reality da lei condotto, con il quale sarebbe anche andata a cena dopo una scommessa fatta in diretta.

Mezzetti non ha mai nascosto la sua debolezza per la D’Urso. Un debole che, a quanto pare, anche la showgirl sembra ricambiare.

Barbara D’Urso | Polemiche

Nel corso degli anni Barbara D’Urso è stata anche al centro di alcune controversie, come quella legata al “processo Ruby” – in cui la D’Urso è stata coinvolta come testimone – e quella legata all’esercizio abusivo della professione giornalistica.

Il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo Iacopino, ha infatti condotto una lunga battaglia per denunciare la “spettacolarizzazione della vita e del dolore delle persone” secondo lui spesso ostentata nel corso dei suoi programmi, sottolineando la sacralità e la delicatezza del ruolo degli operatori dell’informazione.

Il GIP del Tribunale di Monza ha poi dato ragione alla conduttrice, rigettando le accuse rivolte contro di lei da Iacopino, come riporta il quotidiano torinese La Stampa.

Barbara D’Urso | Social

Barbara D’Urso è molto attiva sui social network, soprattutto su Facebook e Instagram, dove conta oltre 1 milione di follower.