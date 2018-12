Domenica Live: anticipazioni, ospiti, ascolti. Tutto quello che c’è da sapere sul programma di Canale 5

Domenica Live | Anticipazioni | Ospiti | Ascolti | Streaming e diretta tv | Barbara D’Urso | Social

È la trasmissione regina della domenica pomeriggio di Mediaset. Appuntamento, dalle 14 alle 18:45 di ogni domenica, su Canale 5.

Di settimana in settimana, Domenica Live continua a macinare ascolti, forte della conduzione della vulcanica Barbara D’Urso, di un cast di ospiti fissi, di un “infotaintment” capace di saltare dal gossip alla cronaca nera e foriero di tante critiche. Ma, soprattutto, grazie all’eterno dualismo con Domenica In, in onda in contemporanea su Rai 1.

Se nella stagione 2017/2018 Domenica Live ha spesso vinto la guerra degli ascolti contro la concorrenza, nel 2018/2019 sfida appare un po’ più complicata. Merito dell’avvento, al timone di Domenica In, di Mara Venier, tra l’altro grande amica della D’Urso, al posto delle sorelle Benedetta e Cristina Parodi.

Domenica Live | Conduttrice | Barbara D’Urso

Le signore di tutta Italia la considerano ormai una di famiglia. Ogni giorno (e per diverse ore) Barbara D’Urso entra infatti nelle case degli italiani grazie alle sue trasmissioni. Da Pomeriggio Cinque a Domenica Cinque, la sostanza non cambia: la popolarità della conduttrice è alle stelle.

Originaria di Napoli, dove è nata il 7 maggio 1957, Maria Carmela D’Urso arriva ventenne a Milano, dove tenta la carriera nel mondo della moda.

Ma è in televisione che Carmelita vive le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo. Ha 20 anni quando debutta a TeleMilano, la futura Canale 5.

Nel 1978 il passaggio in Rai, con Pippo Baudo che due anni dopo la porta con sé nel cast di Domenica In. Nel frattempo, arrivano le prime apparizioni in alcuni film, sia per il cinema che per la televisione. In quegli anni, Barbara D’Urso incide anche un disco, il 45 giri “Dolceamaro / Se mi guardi così”.

Tra gli anni Ottanta e Novanta è un continuo peregrinare dalle reti nazionali a Mediaset. Nel 1995 è suo il ruolo da protagonista nella fiction “La dottoressa Giò”, un ruolo che consacra la sua popolarità.

Nei primi anni Duemila si reinventa ancora: grazie all’arrivo in Italia del Grande Fratello, la D’Urso diventa la regina dei reality. Oltre al GF, negli anni conduce La Fattoria, Reality Circus, Lo show dei record, Uno due tre stalla.

Oltre ai ruoli, negli anni cambia anche il suo look, che oggi la vede indossare spesso abiti eleganti, spesso aderenti o scollati. Nell’ultimo decennio, poi, l’infotainment. Barbara D’Urso conduce Mattino Cinque, poi Pomeriggio Cinque, poi il contenitore della domenica.

Ciononostante, non rinuncia a tornare al timone del Grande Fratello dopo 15 anni. Nell’estate del 2018, poi, torna a girare i nuovi episodi della Dottoressa Giò.

Domenica Live | Ospiti

Non c’è un cast di ospiti fissi di Domenica Live, anche se alcuni opinionisti tornano nei salotti di Barbara D’Urso più spesso rispetto ad altri.

Tra questi ci sono sicuramente Karina Cascella, Manuela Villa, Francesca De André, Filippo Facci, Pierluigi Diaco, oltre che alcuni direttori di giornali di gossip come Riccardo Signoretti, a capo di “Nuovo”.

Domenica Live | Ascolti

La trasmissione della domenica pomeriggio di Canale 5, dopo le prime difficili stagioni, ha costantemente registrato una crescita dell’audience. Dal 9% della prima stagione (2012) si è arrivati al 19% di media nel 2017-2018. Numeri sufficienti a vincere la sfida con Domenica In quasi ogni weekend.

Nella stagione in corso, invece, la battaglia degli ascolti è più agguerrita che mai. L’arrivo di Mara Venier su Rai 1 rende la competizione più equilibrata: ogni domenica è un testa a testa.

Domenica Live, dove vederlo in diretta tv e in streaming

Domenica Live va in onda tutte le domeniche dalle 14 alle 18:45. Quasi cinque ore di diretta, che è possibile vedere in chiaro, gratis, su Canale Cinque.

Per chi volesse, è possibile guardare Domenica Live anche in streaming, sia live che dopo la fine del programma. Basta registrarsi su Mediaset Play e cercare il nome della trasmissione.

Domenica Live sui social

Domenica Live è presente con i suoi account anche sui principali social network, dove ogni settimana vengono pubblicati contenuti relativi alla trasmissione, foto dal dietro le quinte e anticipazioni.

Su Instagram, Domenica Live conta più di 45mila follower (qui l’account ufficiale).

Su Facebook, invece, sono oltre 75mila i fan della pagina. “Solo” 20mila, invece, quelli su Twitter (qui la pagina ufficiale).

Domenica Live, la storia

Negli anni, sono tante le evoluzioni che ha subito il programma. Il contenitore pomeridiano di Canale 5 nasce nel 2009, con il nome di Domenica Cinque. Al timone sempre Barbara D’Urso, che accetta di replicare anche la domenica il suo impegno che la vede sui televisori degli italiani dal lunedì al venerdì con Pomeriggio Cinque.

Sono due le edizioni di Domenica Cinque condotte da Barbarella, che nel 2011 lascia il posto alla coppia Federica Panicucci-Claudio Brachino.

Nel 2012, poi, la rivoluzione: il programma diventa Domenica Live. Videonews, la redazione giornalistica produttrice della trasmissione, decide di dare un taglio più di attualità ai contenuti. Arrivano Alessio Vinci e Sabrina Scampini, gli ospiti fissi sono opinionisti di spessore, ma gli ascolti non premiano la scelta: non si arriva neanche al 10% di share.

Dai piani alti arriva così la decisione: torna Barbara D’Urso. Domenica Live vira su contenuti un po’ più leggeri, introduce uno spazio per il gossip, crea una tribuna di ospiti fissi provenienti dal mondo dei reality show. Rimane tuttavia l’approfondimento giornalistico, con esperti e inviati che illustrano i temi d’attualità della settimana.

La stagione 2017-2018 rappresenta il punto più alto di Domenica Live, almeno per quanto riguarda l’audience: una media fissa del 19%, costanti vittorie sui competitor della Rai, ma anche tante polemiche sui contenuti “trash” del talk e sulla spettacolarizzazione dei fatti di cronaca. Quella 2018-2019 è l’edizione numero sette del programma.