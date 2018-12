Cronaca di Roma | Notizie Ultim’Ora | Oggi | Lazio | Aggiornamenti live

CRONACA DI ROMA – Tutte le notizie di cronaca da Roma e dintorni di oggi in tempo reale.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Cronaca di Roma | Aggiornamento 20 dicembre

Roma: donna trovata morta nel Tevere, si cercano due figlie di 6 mesi

Nella mattina del 20 dicembre 2018 è stato trovato il corpo di una donna di 38 anni nel Tevere a Roma, all’altezza del Ponte Marconi: si era allontanata da casa portando con sé le due figlie gemelle di sei mesi.

(QUI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 20 dicembre

Aprilia, ragazzino lancia molotov a scuola: era vittima di bullismo

Uno studente di 15 anni ha lanciato alcune molotov in una scuola in provincia di Latina. Nessuno studente, né personale scolastico, è rimasto ferito. La scuola, l’Istituto tecnico Rosselli di Aprilia, ha subito dei danni.

(QUI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 13 dicembre

Picchia moglie che non vuole più prostituirsi, arrestato

Costretta a prostituirsi, aveva deciso di smettere. Quando l’ha detto al marito, questo si è infuriato e, alla presenza della figlia di 3 anni, ha iniziato a picchiarla con pugni e a colpirla anche con una sedia, il tutto facendo bene attenzione a non rovinarle il volto per non pregiudicare l’ “attività lavorativa”.

A interrompere questa escalation di violenze sono stati gli agenti della Polizia di Stato che dopo esser intervenuti in occasione dell’ultima lite, hanno ricostruito in maniera dettagliata lo scenario di maltrattamenti. L’uomo è stato arrestato. La donna invece, è stata ricoverata in una struttura protetta insieme alla figlia.

Cronaca di Roma | Aggiornamento 12 dicembre

Come annunciato ieri sera, stamattina le stazioni Spagna e Barberini continuano ad essere chiuse per un non meglio precisato guasto tecnico. Da Termini, la prima fermata utile in direzione Battistini è Flaminio.

In un breve comunicato sul suo sito, l’Atac spiega che sono in corso “alcune verifiche tecniche agli impianti di traslazione delle stazioni.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 11 dicembre

Roma, incendio Tmb Salaria. La nube nera invade il centro della città

L’avviso ai cittadini: “Tenete le finestre chiuse. Non fate uscire i bambini”. Qui il video della nube.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 11 dicembre

Roma, incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria

Incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti Salario. L’odore acre ha raggiunto tutte le aree abitate della zona, a partire dalla borgata Fidene, mentre il fumo che si leva dal centro di trattamento dei rifiuti è visibile anche a grande distanza.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 10 dicembre

Abusa di una disabile, infermiere tradito dalle foto sul cellulare della vittima

Un operatore sanitario è accusato di aver abusato di una paziente disabile, ricoverata presso una comunità terapeutica al Laurentino di Roma dopo un tentato suicidio. Secondo l’accusa la giovane, 19 anni, veniva costretta dall’uomo, di quasi 60 anni, ad avere dei rapporti sessuali. L’infermiere scattava anche alcune foto dei momenti di intimità con la ragazza. Ad accorgersi delle attenzioni insistenti dell’infermiere è stato il padre della vittima, che ha scoperto le foto sul cellulare della figlia. Dopo la denuncia, la Procura ha chiesto per l’uomo il rinvio a giudizio.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

In corso lo sgombero all’ex Penicillina, presente il ministro Salvini

In mattinata sono state avviate le operazioni di sgombero dell’ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina, nel quartiere di San Basilio. Uno stabile che accoglie centinaia di persone senza fissa dimora. Circa 40 persone sono state dalla polizia e accompagnate negli uffici della Questura per l’identificazione. “Noi siamo umani, nessuno vuole dormire qua. Noi chiediamo solo aiuto”, spiega una di queste persone. Sul posto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, entrato nello stabile dopo aver parlato con le forze dell’ordine.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 9 dicembre

Ubriaco sulle scale di Trinità dei Monti in auto

Intorno alle 6.30 di mattina, un’auto ha iniziato a scendere giù dalla scalinata più famosa di Roma, quella di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. Una Peugeot grigia, guidata da un ragazzo di 27 anni, italiano, risultato positivo all’alcol test con valore superiore a 1.5 g/l.

L’uomo aveva lasciato il mezzo incustodito e si era allontanato per cercare soccorsi, ma è stato presto rintracciato dai vigili.

> QUI TUTTI I DETTAGLI

Cronaca di Roma | Aggiornamento 7 dicembre

Roma, giovane prova a rubare un portafogli in metro ma viene picchiata davanti alla figlia di tre anni

Gli episodi di razzismo, nella Capitale, sono sempre più frequenti. L’ultimo si è verificato nella metropolitana di Roma, i primi di dicembre 2018, alla stazione San Giovanni della linea A. Protagonista è una giovane donna di etnia rom – che era in compagnia di una bimba di circa tre anni – che ha provato a rubare il portafogli a un passeggero. Il furto è stato sventato, ma le modalità hanno fatto discutere.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Cronaca di Roma | Aggiornamento 6 dicembre

Ex penicillina, operazioni straordinarie di controllo della questura di Roma il 10 dicembre

Lunedì 10 dicembre sono in programma “operazioni straordinarie di controllo” presso l’Ex fabbrica di penicillina, a via Tiburtina 1040. Lo riporta un documento della questura di Roma, ufficio di gabinetto, che predispone apposite misure di sgombero dei piani stradali.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Aggiornamento 6 dicembre

Confiscato patrimonio a ex Banda della Magliana

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’intero patrimonio di Ernesto Diotallevi, considerato dagli inquirenti e investigatori elemento di spicco della Banda della Magliana, è stato confiscato dalla Guardia di Finanza su disposizione della Corte d’Appello di Roma.

La confisca riguarda immobili, opere d’arte, conti correnti e quote di società per circa 25 milioni.

> QUI LE NOTIZIE DI CRONACA DALL’ITALIA

Cronaca di Roma | Aggiornamento 6 dicembre

Roma, travolto da pullman: muore ciclista

Un incidente mortale all’alba (intorno alle ore 5.45) in viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, al centro di Roma. Coinvolti un pullman e una bicicletta. La vittima è il ciclista: un uomo di 60 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del I Gruppo Prati. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Cronaca di Roma | Aggiornamento 5 dicembre

Rieti, esplode un distributore di carburante: due morti e 17 feriti

Il 5 dicembre 2018 si è registrata un’esplosione in una stazione di servizio al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti).

Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme.

Secondo le prime informazioni, ci sono due morti e 17 feriti: una delle vittime è un vigile del fuoco, l’altra è un civile.

(QUI TUTTI I DETTAGLI)

Aggiornamento 5 dicembre 2018

Tivoli e Guidonia, Cosa Nostra Tiburtina pronta a riorganizzarsi: blitz dei Carabinieri, nove arresti

All’alba del 5 dicembre 2018 un blitz dei Carabinieri ha portato all’arresto di 9 persone che – stando ai militari – stavano tentando di riorganizzarsi all’interno della cosiddetta “Cosa Nostra Tiburtina” dopo la perdita del loro capo, morto nel carcere di Torino dopo la maxi operazione che portò al suo arresto ed a quello di 38 sodali lo scorso 8 marzo.

Cronaca di Roma | Aggiornamento 5 dicembre

Furti dalle macchinette ATAC: 11 arresti

La Guardia di Finanza ha arrestato 11 guardie giurate addette al trasporto e alla vigilanza dei biglietti e del denaro di parcometri e biglietterie bus e metro di proprietà di Atac. Gli indagati – secondo quanto riporta l’Ansa – attraverso alcuni stratagemmi e approfittando dell’obsolescenza delle macchine emettitrici di biglietti, asportavano dalle casse banconote e monete, spesso anche non rendicontate dal contatore elettronico. La media del guadagno illecito per ciascuno degli indagati si è aggirato tra i 250 e i 500 euro a testa al giorno.

Aggiornamento 5 dicembre

Anzio: Evasione fiscale, sequestro beni per 1 milione di euro

Secondo quanto riporta l’Ansa, nella giornata di oggi, 5 dicembre 2018, sono sequestrati beni per un milione di euro a una società di Anzio per evasione fiscale.

A quanto ricostruito, per quattro anni non sarebbe stata pagata IVA per oltre 240 mila euro e dell’Ires per oltre 650 mila euro. Dopo una verifica fiscale della Guardia di Finanza, i due amministratori sono stati denunciati per infedele dichiarazione.

Il Gip del tribunale di Velletri, su richiesta delle fiamme gialle di Nettuno, ha quindi disposto il sequestro dei beni per quasi un milione di euro.

Dagli accertamenti i finanzieri della Compagnia di Nettuno hanno scoperto che gli amministratori della società avrebbero presentato costi in realtà mai sostenuti per oltre 2,5 milioni di euro sottraendosi così al pagamento di oltre 240mila euro di Iva e 650mila di Ires.

Cronaca di Roma | Aggiornamento 4 dicembre

Assolto ex direttore generale Ama Fiscon

L’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon, è stato assolto dal giudice monocratico di Roma perché “il fatto non sussiste” nell’ambito del processo legato alla presenza di rifiuti speciali ospedalieri affiorati, tra il gennaio e il febbraio del 2014, dopo lo straripamento del Rio Galeria in direzione dello stabilimento dell’azienda di via Malnome a causa delle forti piogge. Il manager era accusato di getto pericoloso di cose.

Cronaca di Roma | Aggiornamento 3 dicembre

Controlli stazione Termini: 4 arresti e 20 denunce

Quattro arresti, 20 denunce e per due persone applicato il “Daspo urbano”. Si sono conclusi così i controlli dei carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’assistenza dei colleghi dell’ottavo Reggimento “Lazio” nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalità e di abusivismo commerciale.

Per la prima volta due persone, un 39enne polacco e una 34enne italiana sono stati denunciati per l’inosservanza del “Daspo Urbano” emesso e notificato a loro carico a seguito delle reiterate violazioni degli ordini di allontanamento.

Aggiornamento 3 dicembre

Aprilia, sequestrati 225 chili di hashish

Maxi sequestro di droga ad Aprilia, in provincia di Latina. I carabinieri hanno sequestrato 225 chili di hashish e arrestato ieri sulla Pontina tre corrieri. Tra loro c’è anche una donna di Anagni.

I militari – secondo quanto riporta l’Ansa – hanno notato due auto che percorrevano a velocità sostenuta la strada regionale: davanti viaggiava un’Alfa, l’auto “staffetta”, seguita da un’Audi con targa francese che trasportava il carico di stupefacenti. I due veicoli sono stati fermati e all’interno del bagagliaio della seconda vettura sono state trovate diverse confezioni sigillate di hashish, suddiviso in panetti per un totale di 225 chili netti.

> QUI LE NOTIZIE DI CRONACA DALL’ITALIA