Capodanno 2019: cosa succede il 1 gennaio in Italia

Cosa succede il 1 gennaio in Italia – Il 2019 è in arrivo, come anche tutti i tradizionali eventi che, qui in Italia, danno il benvenuto al nuovo anno: il discorso del presidente della Repubblica, il tuffo nel Tevere a Roma e tutta una serie di eventi, feste ed iniziative per cominciare l’anno con il piede giusto.

DISCORSO DEL PRESIDENTE – Il 31 dicembre di ogni anno, alle ore 20.30, viene trasmesso in radio e tv a reti unificate e in diretta proprio dal Quirinale, il discorso del capo di Stato. Con una durata di circa 15-20 minuti, il presidente della Repubblica fornisce al popolo italiano una sorta di resoconto e consuntivo sulla situazione politica e sociale del Paese, parlando sia dei traguardi raggiunti nell’arco dell’anno solare ormai al tramonto che di quelli da raggiungere nel corso dell’anno successivo.

TUFFO NEL TEVERE – Ogni anno, a Roma, si osserva la tradizione del tuffo nel Tevere. Alle ore 12 del 1 gennaio, infatti, da oramai 30 anni, Mister Ok – bagnino romano oggi sessantacinquenne – si butta da Ponte Cavour davanti a una platea di residenti e turisti. Questa pratica è stata inaugurata nel 1946 da Rick De Sonay, italo-belga che si lanciava con costume e cilindro salutando tutti i curiosi che passavano e lo osservavano.

GIORNATA MONDIALE PER LA PACE – Da quando è stata istituita da Paolo VI, nel 1967, la Giornata mondiale per la Pace cade proprio nel primo giorno dell’anno – quindi quest’anno sarà martedì 1 gennaio 2019. Quest’anno il tema della Giornata, arrivata alla sua 52esima edizione, e anche il titolo del messaggio diffuso in quel giorno da Papa Francesco, è “La buona politica è al servizio della pace”.

NEW YEAR’S DAY PARADE – Per la 13esima volta torna a Roma la parata del primo dell’anno. Una sfilata di marching band di alcune high school americane, majorette, acrobati, gruppi folk e danzatori di strada. Una kermesse di circa due ore, con partenza fissata alle 15:30 da Piazza del Popolo e con un percorso che comprende il Tridente romano fino al gran finale, nuovamente in piazza.

ROMA CAPUT MUSICAE 2019 – Uno spettacolo per orecchie esigenti, quello previsto nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il 1 gennaio. A partire dalle ore 19, infatti, la Gerardo Di Lella Grand’Orchestra si esibirà nel suo Concerto di Capodanno, reinterpretando le musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano. Rota, Trovajoli, Morricone, Piovani, Cipriani, Ortolani, Piccioni, Rustichelli, sono solo alcuni degli artisti che verranno omaggiati dall’orchestra.

Naturalmente, accanto agli eventi più tradizionali e che in un certo senso “marchiano” la giornata del 1 gennaio di ogni anno, ci sono tutti i festeggiamenti e le iniziative organizzate per la notte di capodanno. Qui di seguito riportiamo gli eventi organizzati nelle principali città italiane per la notte più lunga dell’anno.

Cosa succede il 1 gennaio| Roma

Come non partire dalla capitale del Belpaese, Roma, che come sempre ha molto da offrire per la notte di San Silvestro a residenti e turisti.

La città eterna – oltre alle sue splendide piazze e luoghi artistici unici – quest’anno ha un programma ricchissimo di eventi per chi decide di passare il Capodanno andando “a zonzo” piuttosto che in un locale: per celebrare il 50° anniversario dello sbarco sulla luna, che è il tema comune di quest’anno, si tiene nella capitale la “Festa di Roma 2019”.

Tale evento, che durerà in totale 24 ore iniziando alle 21 del 31 dicembre 2018 e terminando alle 21 del 1 gennaio 2019, prevede ben 1000 artisti e 100 diversi spettacoli sparsi per la città. La festa avrà inizio al Circo Massimo per poi spostarsi in altri bellissimi luoghi simbolo di Roma: piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, Lungotevere, Isola Tiberina e le Biblioteche romane.

La serata inizierà, come detto, al Circo Massimo, luogo dove da anni si tiene il concerto di capodanno: quest’anno sul palco saranno presenti, in apertura, gli artisti della Piccola Orchestra di Tor Pignattara, i quali si daranno il cambio sul palco poi con i Kitonb, straordinari performer che presenteranno lo spettacolo teatrale “Carillon, il volo del tempo”. A seguire i danzatori ed acrobati metteranno in scena “Ode alla luna”. Atteso poi in tarda serata è Vinicio Capossela, che con la sua esibizione omaggerà lo scomparso poeta e filosofo Guido Ceronetti.

Spazio poi al divertimento con il dj set di Achille Lauro, ma rigorosamente dopo i tradizionali fuochi d’artificio. La musica andrà avanti fino alle 3 di mattina anche con i dj di Dimensione Suono Roma e altri ospiti sul palco. Per i più tenaci, infine, l’alba del nuovo anno sarà festeggiata al Giardino degli Aranci con altre esibizioni e spettacoli che proseguiranno per le vie del centro.

Sempre a Roma ci sarà il super evento di Extranight, per la prima volta nella capitale: il megaparty, organizzato dall’omonima agenzia, dopo aver collezionato straordinari successi a Milano e Torino debutterà a Roma e, nello specifico, al Marriot Park Hotel, ad oggi il più grande d’Italia. Per la serata è previsto di tutto: aperitivo, cenone, musica, spettacoli dal vivo, fuochi d’artificio e, in caso, anche pernottamento in struttura.

Imperdibile poi l’appuntamento con Enrico Brignano al Palalottomatica: l’attore comico metterà in scena per quattro serate consecutive, compresa la sera del 31 dicembre, il suo spettacolo “Innamorato perso”, in cui si cimenterà in divertentissimi monologhi, canzoni e balletti.

All’Auditorium Parco della Musica ci sarà invece Gigi Proietti con “I Cavalli di Battaglia”: letteralmente il grande attore, accompagnato anche dalle sue figlie, ripercorrerà le principali tappe della sua carriera e si cimenterà dei suoi migliori sketch.

Al Teatro dell’Opera, invece, andrà in scena il celebre balletto Il lago dei Cigni, classico di Tchaikovsky interpretato dal Corpo di Ballo e dall’Orchestra del teatro stesso.

Cosa succede il 1 gennaio | Milano

Anche nel capoluogo lombardo è stata organizzata la serata di Extranight, la quale si terrà nella sede milanese del Marriot Hotel e al Melìa, due hotel di lusso dove il programma è lo stesso che per Roma: una serata all’insegna di musica, buon cibo, fuochi d’artificio e open bar.

Poi, al via le tradizioni: anche quest’anno piazza Duomo ospiterà il suo concerto gratuito che vedrà sul palco a vari artisti tra cui Francesco Gabbani.

Per quanto riguarda invece il teatro, a Milano il Teatro Manzoni ospiterà Vincenzo Salemme con la sua “Con tutto il cuore”, commedia scritta e diretta dall’attore napoletano che racconta le vicende di un professore al quale viene trapiantato il cuore di un assassino. Lo spettacolo, già in programmazione dall’11 dicembre 2018, darà il benvenuto al nuovo anno con la sua ultima replica proprio la notte di capodanno.

Differente programmazione invece per il Teatro degli Arcimboldi, il cui palco vedrà la messa in scena del celeberrimo musical Mamma mia! per la regia di Massimo Romeo Riparo. Al Teatro alla Scala, infine, si celebrerà la lirica con un repertorio di Giuseppe Verdi.

Cosa succede il 1 gennaio | Torino

Anche nel capoluogo torinese sono in programma diversi eventi per la notte più lunga a cavallo tra il 2018 e il 2019.

Per i più giovani e amanti della movida, ad esempio, un grande party verrà organizzato nell’elegantissimo Castello dei Solaro; si tratta di una residenza nobiliare contornata dal verde dove protagonisti per il capodanno saranno tanta musica, fuochi e buon cibo.

Per chi invece preferisce il capodanno in piazza, anche Torino fa la sua offerta: in Piazza Castello infatti verrà allestito un palco dove andrà in scena “Masters of Magic World Tour”, che consiste in 100 minuti di spettacoli di magia realizzati da 30 differenti artisti.

Sempre nelle piazze e in molte vie della città ci saranno, come da tradizione, le “Luci d’Artista”, che residenti e turisti potranno ammirare non solo la notte di capodanno, ma fino al 13 gennaio.

Passando al teatro, lo spettacolo “Roberto Bolle and Friends” si terrà proprio al Teatro Regio di Torino; al noto ballerino, che sarà sia direttore che interprete di questo spettacolo, si affiancheranno i migliori ballerini di fama mondiale.

Anche Torino, inoltre, avrà per la notte di capodanno il suo spettacolo comico: Angelo Pintus si esibirà infatti sul palco del Teatro Colosseo con “Destinati all’estinzione”, rappresentazione che vedrà al centro molti comportamenti umani bizzarri.

Cosa succede il 1 gennaio | Firenze

Nel capoluogo toscano i principali eventi organizzati per la notte di San Silvestro si terranno in Piazza Michelangelo, dove verrà allestito un palco che vedrà esibirsi i dj di Radio Bruno, Francesco Renga e Baby K.

In Piazza della Signoria, invece, i presenti assisteranno all’esibizione dell’Orchestra da Camera Fiorentina e dell’Orchestra Sinfonica Ucraina di Lugansk. Sempre nel medesimo luogo, dalle 22 fino allo scoccare della mezzanotte, ci sarà poi il dj set di Manifattura Tabacchi, Joan Thiele e Miss Keta.

A seguire, in ormai pieno 2019, dopo i fuochi d’artificio si ballerà la musica techno di Elisa Bee e si assisterà alle proiezioni sulle facciate degli edifici di “The Fake Factory”.

Per quanto riguarda il teatro, al Teatro Verdi ci sarà lo spettacolo di Panariello, Conti e Pieraccioni – ideato da Friends & Partners -, mentre al Teatro della Pergola andrà in scena “A testa in giù”, con la regia e la partecipazione di Gioele Dix, Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni.

Cosa succede il 1 gennaio | Napoli

Piazza del Plebiscito, una delle principali piazze di Napoli, ha grandi progetti per questo capodanno 2019: ad esibirsi nella bellissima location ci saranno infatti cento diversi artisti, fra cui O’Zulù, Massimo Jovine e la vocalist Simona Boo dei 99 Posse, Valerio Jovine, Franco Ricciardi, Valentina Stella, Ciccio Merolla, James Senese, Enzo Gragnaniello, Andrea Tartaglia, La Maschera, Dario Sansone, Ntò, M’Barka Ben Taleb e Speaker Cenzou dei Sangue Mostro e Daniele Sepe.

Ma non finisce qui, perché dovrebbe replicarsi anche la festa sul Lungomare, presso la Rotonda Diaz, ma il Comune non ne ha ancora dato conferma.

Ma la proposta più particolare del capoluogo campano è il capodanno in barca a vela: per 4 giorni e 4 notti essa navigherà per il Golfo di Napoli, passando e facendo tappa a Capri, Ischia e Procida.