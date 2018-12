Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Diretta streaming e tv: ecco dove vedere le gare

Ci siamo: sta per tornare il grande Sci. Il 27 ottobre prenderà il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile e maschile.

Di seguito tutte le informazioni per seguire in streaming e tv tutte le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018 2019:

Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Diretta tv: ecco dove vedere le gare

Le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018-2019 verranno trasmesse in televisione sul canale satellitare Eurosport e in chiaro, completamente gratis, su Rai Sport.

Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Streaming: ecco dove vedere le gare



Le varie gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018 2019 verranno trasmesse anche in streaming tramite le piattaforme RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Mediaset Play.

Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 | Calendario

27 ottobre 2018 ore 10: Solden (Aut) – GS

17 novembre 2018 ore 10,15: Levi (Fin) – SL

24 novembre 2018 ore 15,45: Killington (Usa) – GS

25 novembre 2018 ore 16: Killington (Usa) – SL

30 novembre 2018 ore 20,30: Lake Louise (Can) – DH

01 dicembre 2018 ore 20,30: Lake Louise (Can) – DH

02 dicembre 2018 ore 19: Lake Louise (Can) – SG

08 dicembre 2018 ore 11,15: St. Moritz (Svi) – SG

09 dicembre 2018 ore 13,30: St. Moritz (Svi) – SL parallelo

14 dicembre 2018 ore 10,30: Val d’Isère (Fra) – AC (DH+SL)

15 dicembre 2018 ore 10,30: Val d’Isère (Fra) – DH

16 dicembre 2018 ore 11,15: Val d’Isère (Fra) – SG

21 dicembre 2018 ore 10,30: Courchevel (Fra) – GS

22 dicembre 2018 ore 10,30: Courchevel (Fra) – SL

28 dicembre 2018 ore 10,30: Semmering (Aut) – GS

29 dicembre 2018 ore 10,30: Semmering (Aut) – SL

01 gennaio 2019 ore 16,30: City Event Oslo (Nor) – SL parallelo

05 gennaio 2019 ore 13: Zagabria (Cro) – SL

08 gennaio 2019 ore 18: Flachau (Aut) – SL

12 gennaio 2019 ore 11,45: St. Anton (Aut) – DH

13 gennaio 2019 ore 11,30: St. Anton (Aut) SG

15 gennaio 2019 ore 10: Plan de Corones (Ita) – GS

19 gennaio 2019 ore 10,30: Cortina d’Ampezzo (Ita) – DH

20 gennaio 2019 ore 11,15: Cortina d’Ampezzo (Ita) – SG

26 gennaio 2019 ore 10: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – DH

27 gennaio 2019 ore 11,30: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – SG

01 febbraio 2019 ore 10: Maribor (Slo) – GS

02 febbraio 2019 ore 10: Maribor (Slo) – SL

19 febbraio 2019 ore 17,30: City Event Stoccolma (Sve) – SL parallelo

23 febbraio 2019 ore 10,15: Crans-Montana (Svi) – DH

24 febbraio 2019 ore 10,30: Crans-Montana (Svi) – AC (DH+SL)

02 marzo 2019: Sochi (Rus) – DH

03 marzo 2019 ore 8,30: Sochi (Rus) – SG

08 marzo 2019 ore 10,30: Spindleruv Mlyn (Cze) – GS

09 marzo 2019 ore 10,30: Spndleruv Mlyn (Cze) – SL

13 marzo 2019 ore 12: Soldeu (And) – DH

14 marzo 2019 ore 10,30: Soldeu (And) – SG

15 marzo 2019: Soldeu (And) – Team event

16 marzo 2019 ore 10,30: Soldeu (And) – SL

17 marzo 2019 ore 9,30: Soldeu (And) – GS

Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 | Calendario

28 ottobre 2018 ore 10: Solden (Aut) – GS

18 novembre 2018 ore 10,15: Levi (Fin) – SL

24 novembre 2018 ore 20,15: Lake Louise (Can) – DH

25 novembre 2018 ore 20: Lake Louise (Can) – SG

30 novembre 2018 ore 18,45: Beaver Creek (Usa) – SG

01 dicembre 2018 ore 19: Beaver Creek (Usa) – DH

02 dicembre 2018 ore 17,45: Beaver Creek (Usa) – GS

08 dicembre 2018 ore 10: Val d’Isère (Fra) – GS

09 dicembre 2018 ore 9,30: Val d’Isère (Fra) SL

14 dicembre 2018 ore 12: Val Gardena (Ita) – SG

15 dicembre 2018 ore 11,45: Val Gardena (Ita) – DH

16 dicembre 2018 ore 10: Alta Badia (Ita) – GS

17 dicembre 2018 ore 18,15: Alta Badia (Ita) – GS parallelo

22 dicembre 2018 ore 15,45: Madonna di Campiglio (Ita) – SL

28 dicembre 2018 ore 11,30: Bormio (Ita) – DH

29 dicembre 2018 ore 11,45: Bormio (Ita) – SG

01 gennaio 2019 ore 16,30: City Event Oslo (Nor) – SL parallelo

06 gennaio 2019 ore 12,15: Zagabria (Cro) – SL

12 gennaio 2019 ore 10,30: Adelboden (Svi) – GS

13 gennaio 2019 ore 10,30: Adelboden (Svi) – SL

18 gennaio 2019 ore 10,30: Wengen (Svi) – AC (DH+SL)

19 gennaio 2019 ore 12,30: Wengen (Svi) – DH

20 gennaio 2019 ore 10,15: Wengen (Svi) – SL

25 gennaio 2019 ore 11,30: Kitzbuehel (Aut) – SG

26 gennaio 2019 ore 11,30: Kitzbuehel (Aut) – DH

27 gennaio 19 ore 10,30: Kitzbuehel (Aut) – SL

29 gennaio 2019 ore 17,45: Schladming (Aut) – SL

02 febbraio 2019 ore 11,30: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – DH

03 febbraio 2019 ore 10,30: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – GS

19 febbraio 2019 ore 17,30: City Event Stoccolma (Sve) – SL parallelo

22 febbraio 2019 ore 9,30: Bansko (Bul) – AC (SG+SL)

23 febbraio 2019 ore 11,45: Bansko (Bul) – SG

24 febbraio 2019 ore 9,30: Bansko (Bul) GS

02 marzo 2019 ore 10: Kvitfjell (Nor) – DH

03 marzo 2019 ore 11: Kvitfjell (Nor) – SG

09 marzo 2019 ore 9,30: Kranjska Gora (Slo) – GS

10 marzo 2019 ore 9,30: Kranjska Gora (Slo) – GS

13 marzo 2019 ore 10,30: Soldeu (And) – DH

14 marzo 2019 ore 12: Soldeu (And) – SG

15 marzo 2019: Soldeu (And) – Team event

16 marzo 2019 ore 9,30: Soldeu (And) – GS

17 marzo 19 ore 10,30: Soldeu (And) – SL