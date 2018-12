Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 | Calendario | Diretta tv e streaming

Il 27 e 28 ottobre 2018 partirà la Coppa del Mondo di sci alpino, un circuito internazionale di gare di sci alpino organizzato annualmente dalla Federazione Internazionale Sci, a partire dalla stagione 1966-1967.

L’edizione 2018-2019 partirà – come da tradizione – da Solden (Austria) e terminerà a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo.

Cinque mesi di grande spettacolo con le più grandi campionesse della neve che si daranno battaglia per la conquista delle ambite Sfere di Cristallo. Tra loro la nostra Sofia Goggia.

Quattro le specialità: gigante, supergigante, slalom speciale e discesa libera. Non mancheranno poi i paralleli (tre) e le combinate (due).

Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 | Calendario

27 ottobre 2018 ore 10: Solden (Aut) – GS

17 novembre 2018 ore 10,15: Levi (Fin) – SL

24 novembre 2018 ore 15,45: Killington (Usa) – GS

25 novembre 2018 ore 16: Killington (Usa) – SL

30 novembre 2018 ore 20,30: Lake Louise (Can) – DH

01 dicembre 2018 ore 20,30: Lake Louise (Can) – DH

02 dicembre 2018 ore 19: Lake Louise (Can) – SG

08 dicembre 2018 ore 11,15: St. Moritz (Svi) – SG

09 dicembre 2018 ore 13,30: St. Moritz (Svi) – SL parallelo

14 dicembre 2018 ore 10,30: Val d’Isère (Fra) – AC (DH+SL)

15 dicembre 2018 ore 10,30: Val d’Isère (Fra) – DH

16 dicembre 2018 ore 11,15: Val d’Isère (Fra) – SG

21 dicembre 2018 ore 10,30: Courchevel (Fra) – GS

22 dicembre 2018 ore 10,30: Courchevel (Fra) – SL

28 dicembre 2018 ore 10,30: Semmering (Aut) – GS

29 dicembre 2018 ore 10,30: Semmering (Aut) – SL

01 gennaio 2019 ore 16,30: City Event Oslo (Nor) – SL parallelo

05 gennaio 2019 ore 13: Zagabria (Cro) – SL

08 gennaio 2019 ore 18: Flachau (Aut) – SL

12 gennaio 2019 ore 11,45: St. Anton (Aut) – DH

13 gennaio 2019 ore 11,30: St. Anton (Aut) SG

15 gennaio 2019 ore 10: Plan de Corones (Ita) – GS

19 gennaio 2019 ore 10,30: Cortina d’Ampezzo (Ita) – DH

20 gennaio 2019 ore 11,15: Cortina d’Ampezzo (Ita) – SG

26 gennaio 2019 ore 10: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – DH

27 gennaio 2019 ore 11,30: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – SG

01 febbraio 2019 ore 10: Maribor (Slo) – GS

02 febbraio 2019 ore 10: Maribor (Slo) – SL

19 febbraio 2019 ore 17,30: City Event Stoccolma (Sve) – SL parallelo

23 febbraio 2019 ore 10,15: Crans-Montana (Svi) – DH

24 febbraio 2019 ore 10,30: Crans-Montana (Svi) – AC (DH+SL)

02 marzo 2019: Sochi (Rus) – DH

03 marzo 2019 ore 8,30: Sochi (Rus) – SG

08 marzo 2019 ore 10,30: Spindleruv Mlyn (Cze) – GS

09 marzo 2019 ore 10,30: Spndleruv Mlyn (Cze) – SL

13 marzo 2019 ore 12: Soldeu (And) – DH

14 marzo 2019 ore 10,30: Soldeu (And) – SG

15 marzo 2019: Soldeu (And) – Team event

16 marzo 2019 ore 10,30: Soldeu (And) – SL

17 marzo 2019 ore 9,30: Soldeu (And) – GS

Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018 2019 | Diretta tv e streaming

Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 verranno trasmesse da Eurosport e Rai Sport.

In streaming sarà possibile seguire le varie gare tramite le piattaforme Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Mediaset Play.